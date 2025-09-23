Победители Евровидения 2024 обратились к украинским фанам перед первым концертом в Киеве. Видео

Швейцарцы NEMO, которые принесли своей стране победу на Евровидении 2024, записали эмоциональное обращение к украинским поклонникам. Уже 10 октября 2025 года артисты впервые выступят в Киеве, где дадут сольный концерт в клубе Atlas.

Событие станет частью тура в поддержку нового альбома, над которым они активно работали последний год. Видеообращение NEMO опубликовали в Instagram.

Артисты сказали: "Привет, дорогие друзья из Украины, это Немо. Я очень рад, что 10 октября приеду в Киев, чтобы выступить с концертом в честь выхода альбома, в клубе Atlas. Так много моих любимых людей и знакомых родом из Украины, живут в Киеве или за границей, и для меня очень важно выступить на этом шоу и познакомиться со многими из вас впервые. Я с нетерпением жду этого события. Надеюсь увидеть вас там. До свидания".

Как менялась дата концерта

О концерте в Киеве NEMO сообщили еще в июне 2024 года во время фестиваля Atlas United. Тогда они подтвердили, что планируют выступления в Украине и Греции, включив эти страны в свой гастрольный список. Сначала выступление в столице должно было состояться 7 марта 2025 года, но впоследствии было отменено.

Организаторы объяснили, что изменения связаны с творческими планами. Артисты после триумфа на Евровидении почти без отдыха взялись за написание нового материала.

"В прошлом году мы осознали важную вещь: большие дела требуют времени. В бешеном ритме после Евровидения у нас было всего три недели для написания и продюсирования новых песен – этого недостаточно для альбома, о котором мы мечтаем. Сейчас мы посвящаем следующие месяцы именно музыке и миру, который создаем и в который влюбляемся. Мы уверены, что вы тоже его полюбите", – говорилось в обращении артистов.

Позже они объявили новую дату – 10 октября 2025 года, а организаторы подтвердили, что все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Билеты и спрос на шоу

Цена билетов на концерт стартует от 2500 грн – именно столько стоит билет в фан-зону. Самые дорогие места, сидячие, продаются за 6000 грн. Почти все они уже раскуплены, что свидетельствует о высоком интересе к шоу.

Еще в первый период продаж стоимость билетов варьировалась от 1300 до 5000 грн, в зависимости от категории.

