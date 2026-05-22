Платье с секретом: Наталка Денисенко удивила всех 'фокусом' на красной дорожке

Украинская актриса Наталка Денисенко появилась на премьере фильма "Крещатик 48/2" в очень необычном образе. Звезда вышла на красную дорожку в белом мини-платье с цветочными элементами на горловине, однако уже через мгновение показала модный "фокус" и предстала перед публикой в кардинально другом наряде.

Оказалось, платье Денисенко имело небольшой секрет – застежку с липучкой на шее, которая с легкостью раскрылась, когда артистка дернула за ткань вниз. Знаменитость несколько раз обернулась вокруг себя и, будто по мановению волшебной палочки, сменила белый лук на насыщенно красный. Первоначальный образ актрисы трансформировался в длинное платье с акцентной талией и глубоким разрезом на юбке, который подчеркнул ее ноги. Ролик с перевоплощением звезда опубликовала на личной странице в Instagram.

Оригинальное платье Наталка Денисенко дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуках, а также элегантными перчатками, которые полностью закрывали только безымянный палец и мизинец. Знаменитость сделала трендовую "мокрую" укладку, добавив прическе интересной фактуры благодаря волнам у лица.

Для выхода на красную дорожку Денисенко выбрала довольно насыщенный макияж. Взгляд она подчеркнула темными тенями, а на губы нанесла бордовую глянцевую помаду.

Такой яркий образ актрисы произвел сильное впечатление на ее фанатов. В комментариях под соответствующим роликом пользователи сети не сдерживались от комплиментов:

"Вау. Очень красиво".

"Наталка, вас можно назвать эталоном женской красоты".

"Непревзойденная, очень идет".

"Это было эпично".

"Ну красота. Раз пять пересмотрела".

"Красный очень идет! Добавляет эротичности взгляду! Кстати, этот "фокус" напомнил мне чем-то сцену из "Голодных игр", когда у Дженнифер Лоуренс также очень круто платье меняло внешний вид".

