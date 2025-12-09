Певица, которую называют невесткой Юрия Бойко, тайно покрестила дочь и удивила, почему никого из звезд не было на таинстве

Украинская певица ROXOLANA (настоящее имя – Роксолана Сирота), которую в сети называют невесткой бывшего сопредседателя запрещенной партии "ОПЗЖ" Юрия Бойко, рассекретила, что уже покрестила свою дочь Софию. Артистка решила держать таинство подальше от глаз общественности, более того, не пригласила даже коллег из шоу-бизнеса.

Видео дня

Как пояснила исполнительница, в этот важный день рядом с ней и любимым были только родственники и близкие друзья детства. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Уже успели покрестить. Все было красиво, камерно и тихо. Крестными стали мои родственники. Знаете, я же с запада Украины, у нас большая семья. Были только родственники и близкие друзья детства", – поделилась певица.

Заметим, что о рождении дочери ROXOLANA сообщила в начале ноября. Знаменитость поделилась трогательной фотографией, где предстала перед камерой в палате роддома, держа первенца на руках.

"Скажу честно, я была из тех женщин, которые говорили: "Ну что там тот новорожденный? Поспали, поели – и все. Куда исчезает время? Где те мамы, которые говорят, что они ничего не успевают?" И вот карма сыграла злую шутку. Теперь я и есть эта мама, у которой нет времени, я ничего не успеваю. Не буду никого обманывать – это сложно, но и прекрасно одновременно", – высказалась артистка.

Как отметила ROXOLANA, ухаживать за ребенком ей помогает няня. Кроме того, половину обязанностей берет на себя муж исполнительницы.

Что известно об избраннике певицы

ROXOLANA не слишком охотно впускает общественность в свою личную жизнь, но все же время от времени делится интересной информацией. Известно, что артистка познакомилась со своим будущим мужем в 12 лет в Крыму. Сначала их связывала только дружба, которая постепенно переросла в романтические чувства.

Пара связала себя узами брака во время пандемии COVID-19 на интимной церемонии в кругу семьи. По словам ROXOLANA, ее муж работает в сфере IT и хочет держаться в стороне от публичной жизни.

Такая позиция возлюбленного знаменитости провоцирует зарождение большого количества слухов. В частности, на просторах сети предполагают, что муж певицы является сыном Юрия Бойко, который якобы занимается финансированием ее творчества. Подобные сплетни ROXOLANA постоянно опровергает.

"Единственное, что я могу сказать точно и гарантированно, это то, что я не строю деньги ни за какие партии, ни за какие политические силы. Это финансы мои непосредственно и моей сестры, которая является моим бизнес-партнером. Это все, на что я могу дать ответ точно четкий и конкретный", – высказывалась артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Леся Никитюк покрестила сына и раскрыла его имя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!