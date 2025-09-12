MELOVIN загремел в психиатрическую клинику: появились новые детали о состоянии певца

Украинский певец MELOVIN, который недавно сообщил о госпитализации, раскрыл новые подробности о состоянии своего здоровья. Исполнитель до сих пор плохо себя чувствует и находится в психиатрической клинике.

Видео дня

По словам артиста, сейчас он проходит все необходимые медицинские процедуры и много спит. Об этом певец рассказал на личной странице в соцсети Threads.

"Я в больнице. Мне плохо. Транквилизаторы, капельницы, много сплю. Что со мной? Мне обидно, но все повторилось, как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Извините", – написал артист.

MELOVIN решил больше не вдаваться в подробности причин, которые повлекли его проблемы с ментальным здоровьем, однако, возможно, под "структурами" он имел в виду Академический ансамбль песни и танца ГПСУ. Именно там артист проходит службу.

В частности, в своем посте певец поблагодарил всех поклонников и коллег за любовь и поддержку. MELOVIN добавил, что в это непростое время хотел бы получить гелиевые шарики, что его фанаты приняли буквально. Артист показал кадры из больничной палаты, куда ему без остановки доставляют небольшие презенты.

Стоит заметить, что MELOVIN и раньше рассказывал о проблемах с ментальным здоровьем. У исполнителя неоднократно возникали панические атаки и эмоциональные срывы. Из-за этого певец проходил лечение в клинике Светланы Исаенко, расположенной в Харькове. В социальных сетях медицинское учреждение называет себя "пространством ментального здоровья" или "стационаром психиатрической клиники".

Вероятно, улучшить свое самочувствие в этой больнице MELOVIN решил и в этот раз. На кадрах палаты, которые исполнитель показал в соцсетях, можно узнать интерьер клиники Исаенко.

Отметим: после того, как певец сообщил, что попал в больницу и показал фото под капельницей, его публично поддержали звездные коллеги. Детали читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Григорий Бакланов оказался в больнице и показал фото под капельницей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!