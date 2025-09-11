Певца MELOVIN госпитализировали: звезды публично поддержали коллегу

Украинский певец MELOVIN оказался в больнице. Об этом он намекнул в своих InstaStories, где опубликовал фото под капельницей.

Видео дня

Артист не стал уточнять, что именно произошло, и не комментирует свое состояние. Больше деталей о госпитализации MELOVIN стало известно из сообщений его коллег и друзей.

Вчера вечером певицы Lama и SWOIIA, а также блогер Дарья Ломакина публично выразили поддержку исполнителю.

В частности, SWOIIA в InstaStories поделилась фото с артистом и написала: "Мой Мел загремел в больницу. Желаю тебе скорейшего выздоровления! Знаю, что ты выстоишь. Лю!"

Похожим образом отреагировала и певица Lama, которая добавила: "Быстрого выздоровления. Держись. Ты сильнее, чем думаешь".

Причины попадания певца в больницу пока остаются неизвестными. В то же время близкие люди MELOVIN дают понять, что ситуация серьезная, ведь он нуждается в медицинской помощи.

Ранее OBOZ.UA писал, что MELOVIN рассекретил сумму, которую зарабатывает в месяц. Как отметил исполнитель, довольно большую часть средств он тратит на свою команду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!