Четыре развода и младшая на 34 года возлюбленная: что известно о всех женщинах Остапа Ступки и почему он никогда не ссорился с бывшими

Сегодня, 2 сентября, народный артист Украины Остап Ступка празднует 58-й день рождения. За время своей актерской карьеры знаменитость успел попробовать себя во многих кардинально разных ролях как на сцене театра, так и перед объективами кинокамер. Не менее насыщенной была и личная жизнь именинника, ведь он четыре раза связывал себя узами брака, а сейчас завоевал сердце значительно более молодой девушки.

Интересно, что со всеми своими бывшими избранницами актер смог сохранить хорошие отношения, ведь никогда не был сторонником ссор и громкого разъяснения отношений. OBOZ.UA расскажет, что известно обо всех возлюбленных артиста.

Все браки актера

Впервые Остап Ступка заключил брак в 18 лет. Его сердце пленила студентка театрального университета Татьяна Каплина. Их история любви была довольно непродолжительной и завершилась разводом. За время совместной жизни у пары родился общий сын Дмитрий. Как признавалась в одном из интервью Татьяна Каплина, у Остапа Ступки на первом месте была актерская карьера, а не семья, поэтому она выполняла для парня роль отца и матери.

Второй женщиной, с которой Ступка официально узаконил отношения, также стала Татьяна. Известно, что избранница актера работала балериной в Киеве. Их брак также завершился довольно быстро, а общих детей у экс-пары нет.

Третий брак стал для Остапа Ступки самым длинным. Он прожил с Ириной Батько, которая сейчас является директором столичного театра "Сузір’я", 15 лет. Они стали родителями двух общих детей – Устины и Богдана, однако в конце концов также приняли решение поставить точку в отношениях.

В 2015 году Остап Ступка женился на студентке Дарье, которая была младше его на 20 лет. Этот союз также завершился разводом, а причиной этому стала трагедия в семье экс-избранницы артиста: "Два года назад в довольно молодом возрасте умер отец. И эта трагедия многое изменила. Однако мы продолжаем общаться уже как друзья".

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Остап Ступка рассказывал, что завершал отношения со всеми партнершами на хорошей ноте.

"Я не конфликтный человек, не сторонник распрей, разделения детей. У нас с Ириной, мамой моих младших детей, вообще не было даже разговоров об этом. А старший Дмитрий с детства жил с моими родителями – это известная история. Ирина с нашими детьми приходит к маме, помогает много. Таня, мама Дмитрия, иногда приезжает тоже. Почему не сложилось с Таней? Когда появился Дмитрий, нам обоим было по 18 лет", – говорил знаменитость.

С кем сейчас встречается актер

В конце 2024 года в разговоре с OBOZ.UA актер подтвердил, что закрутил роман с младшей на 34 года театроведом Маргаритой Ткач. Он не вдавался в подробности отношений с партнершей, однако отметил, что их "объединил театр".

Остап Ступка время от времени посещает с любимой публичные мероприятия. Так, например, они вместе появились на открытии международного кинофестиваля "Молодость". А в январе 2024-го влюбленные поделились совместными кадрами, на которых видно, что артист не мог оторвать от Маргариты Ткач нежного взгляда.

