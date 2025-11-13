Основатель Pink Floyd закатил истерику из-за приезда Анджелины Джоли в Украину и обозвал звезд, которые помогают украинцам

Бывший основатель культовой группы Pink Floyd Роджер Уотерс, известный своей фанатичной поддержкой российского оккупационного режима, снова отработал российскую методичку. На этот раз британский музыкант с нескрываемым возмущением набросился на голливудскую звезду Анджелину Джоли и других знаменитостей, которые открыто осуждают российскую агрессию.

Актриса, в свою очередь, неделю назад побывала в Украине как посол доброй воли ООН, поэтому и попала под горячую руку пропагандиста. Свой "словесный поток" Уотер выразил в комментарии ведущему пропагандистскому медиа РФ.

Уотерс заявил, что поездка Анджелины Джоли в Украину и ее поддержка нашей страны свидетельствует об "абсолютном невежестве". По его мнению, актриса "ничего не знает об истории и сути "конфликта", как и другие мировые знаменитости, поддерживающие украинцев.

"Я уверен, что Анджелина Джоли абсолютно "темная" в этом вопросе", – цинично заявил Уотерс, считая себя едва ли не историком и политологом в украинско-российском вопросе.

Он продолжил свой спич, требуя от звезд "прочитать историю Украины", которую сам, вероятно, читал именно из пропагандистских книг, и "разобраться" в "конфликте", вспоминая выгодные для Кремля нарративы, в частности о расширении НАТО.

"Они "темные" – и (американский актер. – Ред.) Шон Пенн, они необразованные. И (вокалист рок-группы U2. – Ред.) Боно, и (один из основателей группы Pink Floyd. – Ред.) Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды", – не сдерживал эмоций музыкант, который сам демонстрирует поразительную слепоту относительно российской агрессии.

Бэкграунд Уотерса: любитель "русского мира" и скандалы с нацистской символикой

Риторика Роджера Уотерса целиком и полностью повторяет пропагандистские тезисы Кремля:

нагло заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и украинцы "перешли множество красных линий, которые в течение нескольких лет были четко обозначены РФ";

открыто призывал Украину "принять условия Путина" для прекращения войны;

С 2018 года Уотерс внесен в базу "Миротворца".

В частности, музыкант благодарил россиян за "победу над нацизмом", игнорируя роль других народов, включая украинцев, во Второй мировой войне. А во время своего концерта в Берлине он вышел на сцену в костюме с нацистской символикой, из-за чего немецкие власти возбудили против него уголовное дело.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли обмолвилась, вернется ли в Украину еще раз. В частности, актриса поделилась своими впечатлениями после визита в зону боевых действий. Она выразила восхищение стойкостью украинцев.

