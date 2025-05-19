'Он сыграл предателя, таким и оказался': звезда 'БожеВильных' ошеломил, как украинский актер Якимчук зарабатывает в Москве на украинцах

После премьеры исторической драмы "БожеВильные", вышедшей в украинский прокат 31 октября 2024 года, в медийном пространстве разгорелась волна возмущения из-за одного из актеров ленты – актера Романа Якимчука. После съемок фильма, освещающего тему карательной психиатрии в СССР, артист переехал в Москву, где сейчас активно работает с российскими продакшенами, в том числе – с актерами, открыто поддерживающими режим Кремля.

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Именно его персонаж стал одним из ключевых в сценах больницы, которые составляют более 60% фильма. По данным актера Сергея Киселя в интервью Алине Доротюк, Якимчук снимает в Москве видеовизитки для актеров и демонстрирует примеры работ с украинскими артистами, используя их как своеобразный "личный бренд".

"Он не вернулся из Москвы, более того, он там учится, и продолжает зарабатывать себе на жизнь тем, как он зарабатывал в Украине. Он фотографировал актеров и снимал им видеовизитки. И для того, чтобы начать в Москве это делать, он показывал, как пример, украинских актеров. И тогда поднялся сильный скандал, ему начали писать, его начали хейтить, на что он ответил очень просто. Он сказал: "Это моя жизнь. А что, мне забрать документы из института и вернуться в Украину? Я не хочу", – отмечает Кисель.

В ленте режиссера Дениса Тарасова, раскрывающей тему карательной психиатрии в советские времена, Якимчук сыграл ключевую роль предателя – работника психиатрической больницы, который помогает репрессивной системе. Сцены с его участием составляют более 60% фильма, и переснимать их после новости об предательстве было технически невозможно.

"У меня в фильме сыграл предатель, и он таким оказался", – заметил режиссер.

Актер Сергей Кисель, который также участвовал в проекте, прокомментировал: "Мы снимали этот фильм летом 2021 года. И, собственно, Денис его доделывал и начал монтировать уже когда началась полномасштабная война. До этого еще никто не знал, что Рома там остался. Да, во время съемок он рассказывал, что хочет ехать туда (в Россию. – Ред.), куда-то поступить на актера. Ну, окей, поезжай. Но еще не было большой войны".

Ирма Витовская, которая сыграла одну из главных ролей в фильме, отметила: "Этот актер выехал после производства фильма, для всех это было уже тем, на что кино не влияет. Его роль не эпизод для истории, но и не основная. Но спайка есть. Локации, где снимали, нет. Дальше не вижу смысла обсуждать детали для производственного понимания. Поехал в 2021. Поступок одного не дает права уничтожить работу других. Вы чего добиваетесь? Тогда давайте много лент пересмотрим, потому что сдриснули со страны", – высказалась знаменитость.

В кинокомпании Film.ua также подтвердили, что вырезать сцены с Якимчуком было невозможно без потери смысла и качества фильма, ведь локации больше не существуют, а собрать актеров для повторных съемок – невозможно.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за скандала часть кинотеатров сократила количество сеансов "БожеВильных" или переносит их на неудобное время, что вызвало беспокойство создателей ленты. В Film.ua объяснили, что это в основном коммерческие причины – украинский кинорынок очень конкурентный, и фильмы конкурируют со многими мейджор-релизами.

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