Оля Цибульская объяснила идею фотосессии в терновом венке, которая собрала шквал критики в сети

Певица Оля Цибульская объяснила идею арт-фотосессии в терновом венке, которая вызвала шквал обсуждений в соцсетях. Новые снимки, приуроченные ко Дню Независимости Украины, сразу стали предметом острых дискуссий: одни пользователи увидели в фотографиях глубокую символику, другие же – слишком провокационный и даже жуткий образ.

Она объяснила в InstaStories, что в центре внимания должен был бы быть терновый венок, который певица выбрала как главный символ фотосессии. Артистка отметила, что для нее он не является религиозным атрибутом, а прежде всего олицетворяет боль, испытания и жизненную силу, которая прорастает сквозь препятствия. Именно через эти образы Цибульская стремилась передать современное состояние украинцев, которые ежедневно борются за свой язык, культуру и свободу.

"Этот образ создан не для эпатажа, а для того, чтобы наконец говорить на языке символов и знаков с теми, кто не слышит слова. Терновый венок в искусстве – это не религия, это символ боли и препятствий, и жизни, которая прорастает сквозь эти препятствия. Кто-то пишет, что чувствует отвращение. Именно такое отвращение, которое мы закладывали в этот проект, испытывают сегодня миллионы украинцев, когда снова на улице слышат русский, когда видят, как наш язык искажают, перекручивают, когда его стирают. Мне важно, чтобы это отвращение прозвучало для нас сейчас не как шок, а как зеркало. Посмотрите, что чувствует душа, когда у нее забирают голоса", – подчеркнула исполнительница.

Фотосессия стала частью арт-триптиха, в котором Цибульская использовала пшеницу как еще один ключевой символ. Она появилась перед камерой в черной рубашке с вышивкой, распущенными волосами и венком из колючек на голове. В руках и даже во рту певица держала рожь, подчеркивая, что для украинцев язык и хлеб – это корни, которые невозможно уничтожить даже в самых тяжелых условиях.

Однако такой образ вызвал неоднозначную реакцию. Многие пользователи в Instagram отмечали, что замысел певицы не удалось воплотить должным образом: на фото, по их мнению, больше чувствуется не символика, а эпатаж. Некоторые даже сравнил кадры с "рвотой зерном", отмечая, что визуальный язык фотосессии выглядит отталкивающим. Среди критиков оказалась и журналистка Лена Чиченина, которая назвала триптих "пережитком акционизма" и удивилась количеству положительных отзывов.

Несмотря на волну критики, немало сторонников поддержали Цибульскую. Они подчеркнули, что фотопроект имеет мощный символизм, касается глубинных эмоций и заставляет задуматься о современных реалиях.

