'Как будто Иисус вырыгивает зерно'. Цибульская озадачила сеть фото в терновом венке

Певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками кадрами из новой арт-фотосессии, приуроченной ко Дню Независимости, где попозировала на камеру в терновом венке. Артистка подготовила триптих, с помощью которого хочет "сказать миру об украинской женщине", чем несколько озадачила пользователей сети.

Немало юзеров не поняли, какое послание артистка хотела передать через нестандартную фотосессию, а некоторые отметили, что снимки имеют слишком жуткий вид. Соответствующие кадры певица обнародовала в своем Instagram.

Оля Цибульская предстала перед камерой в черной рубашке, рукава которой были задекорированы красной, золотой и зеленой вышивкой. Артистка распустила волосы и надела на голову терновый венок. Главным реквизитом фотосессии стала пшеница, которую она держала в руках и во рту.

"За наш язык сегодня убивают. А она прорастает, как рожь между камнями. Потому что каждое наше слово – то зерно, из которого всходит будущее. Язык и хлеб – это корни, которые живут несмотря ни на что. Мы сеем на полях, где еще вчера рвались мины. Мы сеем любовь в сердцах своих детей", – объяснила замысел фотографий исполнительница.

Далеко не всем украинцам пришлись по душе арт-фотографии. Под постом Оли Цибульской юзеры отмечали, что ей не удалось воплотить замысел в жизнь, мол, во время просмотра кадров появляется ощущение, будто артистка блюет зерном.

"Не могу подобрать слов. Этот перфоманс вам не удался".

"Я посыл не понял, но это выглядит так, как опарыши изо рта".

"Выглядит, как будто Иисус вырыгивает зерно, прости Господи".

"Это тупо жесть".

"Простите, но это выглядит дико. Так, будто вы рыгаете пшеницей".

"Текст хороший, а вот фотографии ужасные и жуткие".

Не была приятно поражена этой работой и журналистка Лена Чиченина. На личной странице в Facebook она перерепостила фотографии исполнительницы и написала: "Певица Ольга Цибульская подготовила, как она говорит, триптих ко Дню Независимости. Эти фото, на которых она в терновом венке блюет пшеницей. Или рожью. Она не определилась. Есть еще видео, но я вас пожалею. Триптихом Ольга стремится "сказать миру об украинской женщине на языке, который поймут без перевода". А также о том, что "язык и хлеб – корни, которые живут вопреки всему". Лично меня больше пугает не сам триптих, а количество людей, которым это все понравилось "до слез и до мурашек". Потому что я думала, что времена такого акционизма остались еще в 2023 году".

Однако нашлись и те пользователи сети, которые были в восторге от нестандартной фотосессии Ольги Цибульской. Они засыпали певицу комплиментами и отметили, что кадры затронули их душу.

"Метко. В самое сердце".

"Невероятно символично. Пшеница в руках и устах, как сила слова, которая питает и защищает".

"Какая глубина. До слез! Невероятно".

"Невероятно точно и не искажено, а прекрасно, и в то же время выстрадано, раскрыто о том, что болит, и то, что греет и дарит надежду, потому что женщина спасет мир".

