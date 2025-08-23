Оля Полякова честно призналась, что думает о муже-иностранце 20-летней дочери: певице не нравились бывшие парни Маши

Украинская певица Оля Полякова рассекретила, как относится к своему новоиспеченному зятю Эдену Пассарели, с которым ее старшая дочь Маша расписалась в США. Ранее исполнительнице не нравились почти все избранники 20-летней девушки, однако ее муж-иностранец пришелся артистке по душе.

Как отметила звезда, любимый Маши Поляковой действительно классный парень. Своими мыслями она поделилась в комментарии для радио Maximum.

"Раньше все парни были какие-то никакие. Но сейчас у нее (у Маши Поляковой. – Ред.) такой классный парень. Ой, он уже муж, кстати", – сказала артистка.

Напомним, что Маша Полякова официально зарегистрировала отношения с музыкантом Эденом Пассарели в июле этого года. Пара расписалась в США в спокойной атмосфере. Для важного дня девушка выбрала стильное белое мини-платье с цветочным принтом, а ее избранник одел классический костюм.

На церемонии присутствовала и Оля Полякова. Знаменитость поделилась трогательными кадрами с влюбленными, и отметила, что нашла общие черты у Эдена Пассарели и своего мужа Вадима Буряковского. Она написала: "Маруся! Недаром папа тебя любил и выпестовал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя, балует, поддерживает и боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью".

Как позже раскрыла Маша Полякова, они с мужем планируют отыграть красивую свадьбу летом следующего года. Скорее всего, пара организует торжественную церемонию во Франции.

