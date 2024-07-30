Ольга Полякова рекордно похудела: как выглядит сейчас 45-летняя певица, которая при росте 180 см весит 64 кг. Фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками любопытным фактом о себе. Звезда призналась, что сейчас сбросила 7 кг.

Видео дня

"Уже минус 7! Такой я была в 20 лет", – написала знаменитость в Insta-stories. Согласно фото, 45-летняя исполнительница весит 43,6 кг при росте 180 см.

Не секрет, что певица следит за своей внешностью и красотой. Полякова делится видео по тренировкам в соцсетях. Кроме того, на странице артистки можно увидеть много фотографий в купальнике.

На свежих фотографиях с пляжа звезда позирует в черном бикини. Свой образ знаменитость дополнила черными прямоугольными очками с металлической оправой и темной шляпкой от украинского дизайнера Руслана Багинского. Для другого фото Полякова выбрала раздельный купальник в оттенке слоновой кости, украшенный декоративными розами.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Юлия Санина начала сольную карьеру: с 2022-го группа The Hardkiss перестала выступать вместе в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!