Ольга Мерзликина показала доказательства, что Виктор Розовый врал относительно их интима и отсутствия встреч во время службы

В новом интервью бывшая жена звезды "Лиги смеха" Виктора Розового – Ольга Мерзликина – уличила его во лжи. Ветеран российско-украинской войны заявлял, что экс-избранница никогда не приезжала к нему за время службы в рядах ВСУ, из-за чего они не имели интима. Однако теперь женщина привела конкретные доказательства, которые опровергают упреки юмориста.

В проекте "Екзамен" Ольга Мерзликина отметила, что они с комиком видели друг друга довольно часто. Чтобы не быть голословной, она даже показала фотографии билетов на поезд.

В интервью Рамине Эсхакзай Виктор Розовый сказал: "Я в Киеве участвовал в боевых действиях, но не так активно. Потом на Запорожском направлении был в боевых действиях. Во второй попытке сухопутной деблокады Мариуполя я уже участвовал, потом на Донбассе. За весь этот период ко мне, тогда еще девушка, ни разу не приехала, хотя я каждый раз ее звал".

Однако, по словам Ольги Мерзликиной, такие слова ветерана не являются правдивыми. Женщина сообщила, что они встречались почти каждый месяц.

"Человек говорит, что у него не было интима два года. Мы виделись почти каждый месяц. Он приезжал часто во Львов, потому что я ему помогала со сборами. Я ему помогала с амуницией, с винтовкой, достать машину. Это всегда была причина приехать во Львов или Киев, его отпускали", – отметила Мерзликина.

Для подтверждения своих слов экс-супруга Виктора Розового показала несколько их совместных фотографий, сделанных в период, когда комик уже защищал независимость Родины. В частности, она нашла билеты на поезд до Киева, которые покупала, чтобы увидеть тогдашнего партнера.

"Мы виделись очень-очень часто, ездили в Италию, Буковель. Каждый раз была близость. Было даже такое, что я купила билет в Краматорск и должна была к нему ехать. А тогда он говорит: "В тот момент я приеду во Львов". Я сдала билет", – рассказала женщина.

Что известно о романе Розового и Мерзликиной

Бывшая пара состояла в отношениях в течение 13 лет. Они почти никогда не делились совместными кадрами в сети, однако в марте 2024-го сообщили о женитьбе. Тогда Виктор Розовый проходил службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, поэтому взял 10-дневный отпуск, чтобы сыграть свадьбу.

21 числа того же месяца звезда "Лиги смеха" получил осложненное осколочное ранение головы. Побратимы везли комика в медицинское учреждение около 200 километров. Виктор Розовый пережил сложную операцию, после которой мог передвигаться на кресле колесном. Юморист проходил непростую реабилитацию, в результате которой уже смог сделать несколько шагов.

Во время восстановления рядом с ветераном была Ольга Мерзликина. Пара ничего не сообщала о кризисе в браке, как вдруг в мае этого года сообщила о разводе. Причиной разрыва стали измены со стороны юмориста.

Как раскрыла Ольга Мерзликина в интервью Ефросининой, о неверности Виктора Розового впервые она узнала на третий день после свадьбы. В следующий раз она уличила партнера в измене, когда он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Подробнее о шокирующих подробностях отношений бывших супругов читайте в нашем материале.

