Ольга Мартыновская чудом спаслась от российского обстрела и показала, что произошло с ее квартирой в Киеве. Фото

В ночь на 28 августа Россия атаковала Киев ударными дронами и ракетами. В результате обстрела серьезно пострадала квартира украинского шеф-повара и судьи проекта "МастерШеф" Ольги Мартыновской, что расположена в центре столицы.

К счастью, в эту адскую ночь ресторатор была не дома, поэтому осталась невредимой. Последствия вражеской атаки она показала на личной странице в Instagram.

"Вчера вечером поехала в Николаев в командировку. Думала, что страшно будет. Уже ночью летит в Киев прямо возле квартиры. Судьба, удача, что это?", – написала кулинар на видео, где видно, как вражеская ракеты прилетела возле ее дома.

На обнародованных фотографиях можно увидеть, что в квартире Ольги Мартыновской разбиты окна, а на полу разбросаны осколки стекла. Кроме того, из-за российского обстрела в недвижимости изуродована мебель.

Как отметила звезда проекта "МастерШеф", для нее все "обошлось малой кровью", ведь и ее дочь Вера не получила ранений. Девочка уехала к бабушке в Чернигов. Ресторатор выразила сочувствие всем пострадавшим.

Стоит отметить, что за неделю до атаки Ольга Мартыновская провела экскурсию по своей квартире для проекта "По хатах". Шеф-повар арендует недвижимость уже два с половиной года. Как поделилась ресторатор, она даже внесла задаток, чтобы приобрести собственную квартиру в этом же доме.

Напомним, что этой ночью страна-агрессор атаковала Киев ударными БПЛА, баллистическими ракетами и "Кинжалами". Последствия обстрелов фиксируются на 20 локациях в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах столицы.

Вражеская ракета частично разрушила пятиэтажку. В доме, который расположен в Дарницком районе, работники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы. Известно, что РФ забрала жизни 18 человек.

