Никитюк показала разбитую студию, дети ночевали в укрытиях: как звезды пережили 'одну из самых страшных ночей' в Киеве. Фото

В ночь на 28 августа страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Взрывы раздавались в нескольких районах столицы, поэтому киевлянам пришлось ночевать в укрытиях, чтобы уберечь жизнь. Страшную ночь провели в убежищах и звезды отечественного шоу-бизнеса, которые вышли на связь по окончании атаки и поделились своими эмоциями.

Некоторые выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, а кто-то показал разрушения, вызванные террористической деятельность РФ. Они призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь себя и своих родных.

Ведущая Леся Никитюк поделилась фотографией, где можно увидеть, что адскую ночь она с маленьким сыном провела в укрытии. К счастью, журналистка и младенец остались невредимыми, однако студия, куда она приехала утром для съемок проекта, разбита. В помещении повылетали окна, везде лежат осколки стекла и повреждена мебель.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая обнародовала жуткие кадры разрушенной пятиэтажки в Дарницком районе Киева и написала: "Все это похоже на страшный сон, где ты не можешь проснуться и просто ждешь, пока все закончится. А ему нет конца и края".

В свою очередь телеведущий Григорий Решетник отметил, что киевляне в очередной раз пережили трагическую ночь. Он выразил искренние соболезнования семьям жителей столицы, чьи близкие погибли или пострадали из-за российской атаки.

Блогер Даша Квиткова показала, как спускалась вместе с сыном в укрытие. Она сделала фото в зеркале лифта, держа на руках мальчика, которое дополнила подписью: "Проснуться от взрывов, подорваться с кровати и бежать с ребенком в укрытие, а утром продолжить жить. Берегите себя и друг друга. Находитесь в укрытиях".

Не смогла не высказаться о пережитой адской ночи и певица Наталья Могилевская. Она обнародовала фотографию, где можно увидеть ужасные последствия террористической деятельности России, и выразила сочувствие согражданам, которые потеряли близких.

Кадрами с разрушениями в Киеве поделился и шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он сделал коллаж из фотографий, которые демонстрируют "настоящее лицо" России.

Напомним, что с вечера 27 августа оккупанты атаковали столицу Украины ударными БПЛА. Уже ночью в четверг Россия начала бить по Киеву баллистическими ракетами и "Кинжалами". Последствия обстрела зафиксировали в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Известно, что из-за российской воздушной атаки погибли десять человек, еще 48 ранены.

