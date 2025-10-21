Олег Скрипка заявил, что Украину должен возглавить военный: допускать к политике надо только тех, кто прошел боевые действия

Музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка сделал громкое заявление относительно того, кто, по его мнению, должен возглавить Украину. Артист выступает за военный переворот, ведь считает, что к власти должны прийти люди, которые отстояли независимость Родины на поле боя.

По словам исполнителя, сейчас граждане нашей страны выбирают в основном популистов – политических деятелей, которые апеллируют к "простому народу" и его эмоциям, что является серьезной проблемой. Свою позицию он высказал в интервью для Apostrophe TV.

"Люди выбирают популистов, как большинство девушек выбирает подонков, которые им на уши навешивают, а они потом с этим подонком живут. Так люди устроены. Или нормальные мужчины выбирают какую-то левую "фифу" с надутыми губами, а потом она ему полирует мозг", – сказал артист.

Как отметил Олег Скрипка, люди очень часто "не смотрят в суть вещей", поэтому не могут оценить, сможет ли та или иная личность сделать что-то действительно полезное. Поэтому лидеру коллектива "Вопли Видоплясова" сложно поверить, что в такой ситуации к власти могут прийти сильные политики.

"Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например "Мадьяра" (командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. – Ред.) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко", – высказался музыкант.

Однако, по мнению Олега Скрипки, даже такие люди должны пройти необходимую проверку, чтобы окончательно понять, какие они за пределами своего "медийного образа".

