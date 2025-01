Оле Поляковой – 46: лучшие цитаты 'королевы ночи' о женщинах, любви и в чем ее главный секрет воспитания детей

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова отмечает свой день рождения. 17 января звезде исполнилось 46 лет.

Полякова известна своей эпатажностью, оригинальными песнями и участием в телешоу. Но она не только звезда на сцене, актриса и телеведущая, но и мама и жена. И сегодня OBOZ.UA хочет поделиться с вами лучшими цитатами королевы украинского шоу-бизнеса о женщинах, любви и в чем ее главный секрет воспитания детей.

Оля Полякова не боится говорить то, что думает. Она считает, что нужно уметь отстаивать себя, свои взгляды и убеждения.

"Забей на мнение общества и на то, что тебе навязывали с детства. Ты сама способна понять, что тебе нужно".

"Не живи для других – живи для себя! Свою жизнь имеет смысл положить к ногам только самой себе".

"Испытывать счастье ты можешь каждый день. Заблокируй всех, кто говорит, что за счастье обязательно придется заплатить".

"Я считаю, что ожидания общества от женщин слишком завышены. Ведь она должна и выглядеть безупречно, и быть хозяйкой, и еще принести зарплату "в клювике"."

"Работа должна быть любимой – как в профессии, так и в семейных отношениях".

Раньше актриса скрывала свой возраст, уменьшала его. Но в какой-то момент она поняла, что это лишнее:

"Изменять отношение к возрасту, прежде всего, нужно в собственной голове".

Актриса – одна из немногих среди популярных украинских женщин, которая может смело говорить на резонансные темы. Она не боится скандалов, неприятия или критики. По ее мнению, женщине важно быть самореализованной и независимой от мужчины.

"Хочешь быть несчастной – выбери работу, которую ненавидишь. Не любишь работу – немедленно бросай ее! Когда решаешься менять свою жизнь, возраст, семейные обстоятельства и еще сто тысяч отговорок не работают".

"Найди дело, которое доставляет тебе удовольствие, и стань в нем "best of the best!""

"Ломай законы патриархата. Женщина должна быть независимой и самодостаточной. А это возможно только тогда, когда она реализована. И не в семье и детях, а в своей карьере. А если же женщине хочется строить семейное гнездо? На здоровье! Если ее это действительно драйвит".

"Когда женщина самореализована, у нее нет времени заниматься самокопанием и перекладывать на других ответственность за свои оскорбления и промахи".

"Когда тебе кажется, что весь мир рушится, не опускай рук".

Также актриса считает, что не стоит зацикливаться на отношениях и воспитании детей и каких-либо правилах. Секрет в доверии.

"Балуй детей. Дети должны знать, что дом – это каменная стена. И у них есть твердыня, куда они могут убежать от этого мира, от хейта, от обид, и где родители всегда их поддержат. Так и возникает момент доверия".

"По сути, родители ничего не должны своим детям, так же как и дети ничего не должны своим родителям".

"Никого не надо переделывать. Ничего не требуй от партнера. Оставь его в покое с его увлечениями, привычками и "тараканами" в голове".

"Есть социальные законы, которые говорят, что мы должны выйти замуж один раз и на всю жизнь. Что развод – это плохо, что виноваты оба. Но что значит "виновны"? В чем вина, если чувства исчезли? Ну да, иногда они исчезают!"

