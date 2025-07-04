Одно из 27 свадебных платьев Лорен Санчес подозрительно исчезло
Американская журналистка Лорен Санчес подготовила 27 дизайнерских образов для громкого празднования свадьбы со своим возлюбленным, основателем Amazon Джеффом Безосом. Однако после торжеств в Венеции возлюбленная миллиардера вернулась домой только с 26 нарядами, ведь одно из ее платьев подозрительно исчезло.
Как сообщает Corriere del Veneto, на роскошную церемонию могла проникнуть неизвестная "элегантная леди", которая якобы ловко обошла охрану и украла аутфит. Отмечается, что тогда из-за большого количества злоумышленников, пара даже вызвала офицеров антитеррористического подразделения Италии Digos, занимающегося борьбой с терроризмом.
Позже инсайдеры подтвердили изданию The Guardian, что одна Лорен Санчес действительно больше не имеет в своем гардеробе одного из платьев, которые подготовила для празднования, однако его никто не похищал. Точно неизвестно, когда именно наряд невесты исчез. Сообщается, что за всем гардеробом Лорен Санчес тщательно наблюдали в семизвездочном отеле Aman, где остановилась пара.
В частности, как отметили источники, знакомые с этим делом, в правоохранительные органы не поступало никаких жалоб, ведь ожидалось, что аутфит смогут найти. Опровергли инсайдеры и информацию о проникновении злоумышленников на мероприятие.
Известно лишь, что пропавшим платьем не является удивительный образ от Dolce & Gabbana, в котором Лорен Санчес шла под венец. Вероятно, такая потеря была бы болезненной для журналистки, ведь дизайн образа она самостоятельно продумывала с модельером Доменико Дольче около 1,5 года. Да и стилисты провели над луком для любимой предпринимателя очень кропотливую работу, ведь потратили на его создание более 900 часов.
Напомним, что Лорен Санчес и Джефф Безос устроили трехдневное гуляние в честь своей свадьбы. Сначала пара и звездные гости провели время в неформальной обстановке, поужинав в монастырском дворике рядом с церковью Мадонна дель'Орто. На следующий день, 27 июня, влюбленные официально стали мужем и женой. Они организовали роскошную свадебную церемонию под открытым небом на острове Сан-Джорджо-Маджоре.
Завершить празднование молодожены решили пижамной вечеринкой. Большинство из 200 их гостей пришли на мероприятие в образах, соответствующих особому дресс-коду, то есть халатах, атласных рубашках и тапочках.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лорен Санчес сделала пирсинг в очень странном месте перед свадьбой с Джеффом Безосом.
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