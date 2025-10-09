'Никто бы и не узнал'. Звезда сериала 'Будиночок на щастя' Виталина Библив заговорила о личном, которое долго скрывала

Виталина Библив, известная украинская актриса и звезда популярного сериала "Будиночок на щастя", впервые откровенно заговорила о личном. Артистка, которая ранее избегала темы отношений, на этот раз сделала исключение и рассказала о своем муже.

По словам актрисы, она официально замужем, однако без громкой свадьбы – праздник был только для нее и ее избранника. Библив призналась, что ее настоящее счастье заключается в том, что рядом с любимым она может оставаться собой – без масок и компромиссов, ведь он принял ее такой, какая она есть. Об этом Виталина Библив рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Не хочу раскрывать подробности личной жизни, – призналась артистка. – Да, мы официально женаты, но громкой свадьбы не было – праздник только для меня и для него. Больше ничего не буду говорить, извините. И никто бы так и не узнал, если бы не журналисты. Сейчас снова могут начать раздувать это в медиа – не хочу. Я счастлива – этого достаточно для общественности".

Звезда отметила, что рядом с мужем чувствует себя по-настоящему женщиной и даже позволяет себе быть немного ребенком: "Я большой ребенок по своей натуре. Могу по-детски обижаться на мужа из-за какого-то мелкого, непонятного момента, дуть губы – но, кажется, ему это даже нравится. Рядом с ним я чувствую себя абсолютно девочкой. И очень рада, что мне не пришлось ломать себя или подстраиваться. Он взял меня такой, какая я есть, – и любит. Мне кажется, для женщины самое важное – оставаться собой в любом возрасте".

