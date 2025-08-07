Не дожила до дня рождения несколько дней: Брэд Питт потерял близкого человека

Голливудский актер Брэд Питт переживает глубокое личное горе – умерла его мать, Джейн Этта Питт. Ей было 84 года. Женщина не дожила несколько дней до своего дня рождения, которое приходится на 13 августа. Причину смерти держат в тайне.

Видео дня

Печальную весть первыми сообщили журналисты TMZ, а впоследствии подтвердили и авторитетные источники People. Представитель актера отказался от комментариев, однако близкие семьи уже публично почтили память Джейн – женщины, которая была не только мамой звезды, но и духовной опорой большого семейного клана.

Джейн Питт – в прошлом школьный психолог – воспитала троих детей: Брэда, его младшего брата Дага и сестру Джули. Они выросли в Спрингфилде, штат Миссури, в семье вместе с отцом Уильямом, который владел транспортной компанией.

Прощальные слова о женщине написала племянница актера, Сидни, дочь Дага Питта. Она вспомнила, как бабушка успевала уделять внимание всем 14 внукам.

"Не было предела ее любви, и каждый, кто встречал ее, чувствовал это. Я не знаю, как мы двигаемся дальше без нее... Нам действительно повезло иметь ее, которую мы любили, когда росли, и я знаю, что она живет в каждом из нас", – поделилась Сидни.

Особенно эмоциональными стали слова: "Мы еще не были готовы к твоему уходу, но знание того, что ты наконец-то снова свободна петь, танцевать и рисовать, немного облегчает это". Это сообщение в Instagram стало первым публичным упоминанием о смерти Джейн Питт.

Брэд Питт был очень близок со своей матерью. Звезда неоднократно публично вспоминал ее с нежностью и благодарностью. Так, на специальном показе своего нового фильма "Формула 1" в июне он тепло поздоровался со своей мамой в эфире шоу Today.

"Я должна поздравить свою маму, потому что она смотрит вас каждое утро. Джейн Питт. Люблю тебя, мама", – сказал актер, улыбаясь в камеру и посылая воздушный поцелуй.

Несмотря на то, что Джейн редко появлялась на публике, она несколько раз сопровождала сына на красных дорожках, в частности, на церемонии вручения "Оскара" в 2012 году и на премьере фильма "Непокоренный" в 2014 году, где присутствовала и тогдашняя жена Питта – Анджелина Джоли.

В 2009 году Питт вместе с братом и сестрой сделали громкое доброе дело: пожертвовали 1 миллион долларов больнице в своем родном Миссури. За эти средства было открыто онкологическое крыло, названное в честь мамы – Детский онкологический центр Джейн Питт. Это стало первым учреждением такого уровня на юго-западе штата, который впоследствии принял на работу детского онколога и гематолога.

Сама Джейн Питт в 2018 году с гордостью говорила о своих детях в видео для WorldServe International: "Я очень горжусь всеми своими детьми. Они видят потребность и пытаются вмешаться и удовлетворить ее. Это удивительная вещь".

Пока неизвестно, планирует ли актер публичное заявление или церемонию почтения памяти матери, однако близкие отмечают: эта потеря стала для него глубоким потрясением.

Ранее OBOZ.UA писал, о чем больше всего жалеет Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли. Развод актеров стал одним из самых громких событий в Голливуде, ведь судебная тяжба между бывшими супругами длилась восемь лет, а весь процесс не обошелся без скандалов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!