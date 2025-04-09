Не дали ни одного балла: какую страну совсем не поразило выступление Украины на Евровидении 2024, а кто присудил нам высшую оценку

В 2024 году Украину на международном песенном конкурсе Евровидения представили певицы alyona alyona и Jerry Heil. Они зажгли на сцене с конкурсной композицией Teresa & Maria и получили немало баллов от жюри и зрителей, ведь заняли третье место в общем рейтинге. Однако выступление украинок поразило не всех.

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Единственной страной, что не дала исполнительницам ни одного балла, стала Сербия. В то же время семь государств оценили перформанс певческого дуэта на максимальное количество голосов, то есть 12.

Наиболее положительное впечатление выступление alyona alyona и Jerry Heil на международной арене произвело на слушателей из Мальты, Чехии, Грузии, Молдовы, Эстонии, Польши и Литвы. Кстати, профессиональное жюри двух вышеупомянутых государств также отдало максимальное количество баллов украинкам. Высоко оценили их выступление эксперты из Чехии и Молдовы.

По общим подсчетам композиция Teresa & Maria в исполнении alyona alyona и Jerry Heil получила от жюри песенного конкурса 146 баллов. Значительно лучше оценили выступление телезрители, потому что отдали 307 голосов.

Стоит отметить, что конкурсная песня исполнительниц произвела настоящий фурор среди еврофанов. После выхода артисток на сцену в первой половине гранд-финала Евровидения 2024 в зале не утихали аплодисменты. Не менее бурной реакцией сопровождалось музыкальное шоу alyona alyona и Jerry Heil и при появлении на концерте Het Grote Songfestivalfeest, где принимают участие самые популярные артисты песенного конкурса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто был первым представителем Украины на Евровидении и какое место он занял.

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