Названа причина смерти актрисы украинского происхождения Мишель Трахтенберг, тело которой было обнаружено почти два месяца назад

Судебно-медицинская экспертиза Нью-Йорка установила официальную причину смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг. 39-летняя знаменитость украинского происхождения ушла из жизни в конце февраля, и только сейчас официальные источники подтвердили: она умерла естественной смертью от осложнений, вызванных диабетом.

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Об этом сообщил BBC судмедэксперт Нью-Йорка. Актрису нашли мертвой в ее квартире на Манхэттене 26 февраля. По сообщениям местных медиа, Трахтенберг обнаружила ее мать, пришедшая навестить дочь. На момент прибытия медиков она была уже без сознания и не реагировала ни на какие раздражители. Поскольку никаких следов насильственной смерти не обнаружили, следователи склонились к версии о естественных причинах.

Семья Трахтенберг, придерживающаяся ортодоксального иудаизма, выступила против вскрытия по религиозным соображениям. Судмедэксперт уважил это решение, поскольку признаков преступления не обнаружено. Окончательная причина смерти была установлена после завершения токсикологического анализа.

По данным источника, незадолго до смерти Мишель перенесла операцию по пересадке печени. Когда и почему была проведена трансплантация – пока неизвестно. В то же время, врачи не исключают, что она могла иметь осложнения, связанные с операцией и хронической болезнью. Однако главной причиной смерти указаны именно диабетические осложнения.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее мать Лана – родом из Одессы, в прошлом работала актрисой кукольного театра. Отец Майкл – специалист в области волоконной оптики, немец по происхождению. В семье также есть старшая сестра Ирэна. В интервью актриса неоднократно отмечала свои украинские корни, с теплотой вспоминая мамину Родину.

Карьеру в шоу-бизнесе Трахтенберг начала очень рано – уже в трехлетнем возрасте она снималась в рекламных роликах, а затем сотрудничала с телеканалом Nickelodeon. Широкой общественности она стала известна после роли Ноны Мекленберг в сериале "Приключения Пита и Пита" (1994–1996). Но настоящий прорыв произошел в 2000 году, когда 15-летняя актриса присоединилась к актерскому составу "Баффи – истребительница вампиров", где сыграла Дон Саммерс – младшую сестру главной героини.

В последние годы Мишель реже появлялась на публике, но активно вела страницы в социальных сетях. У поклонников вызвала обеспокоенность ее внешность, на что актриса отвечала, что "счастлива и здорова", отмечая, что никогда не делала пластических операций.

Ранее OBOZ.UA писал, что на следующий день после смерти Мишель Трахтенберг ее подруга случайно обмолвилась о причине гибели актрисы украинского происхождения. Именно пересадка печени могла вызвать осложнения, ставшие роковыми.

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