Нацотбор на Евровидение 2024 года: как проголосовать в 'Дії'. Пошаговая инструкция

Объявление победителя Нацотбора Евровидения-2024 перенесли из-за массового сбоя в приложении "Дія", с которого должно было проходить зрительское голосование. Хоть "Суспільне" имеет возможность объявить победителя по результатам оценивания жюри, все же ведущие заявили, что дождутся полного возобновления "Дії" и зрительского фаворита.

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Голосование продлится всю ночь и день 4 февраля до 19:05 через "Дію". Об этом сообщили в прямом эфире Нацотбора. Способ выбора зрительского лидера не изменился. OBOZ.UA объясняет, как проголосовать через приложение.

Чтобы выбрать фаворита в "Действии", нужно перейти в раздел "Сервисы" – "Опрос" – "Активные опросы" и отдать голос за своего любимца. Голосование завершится с началом прямой трансляции в 19:05.

Ранее стало известно, что причиной сбоя в приложении "Дія" стал большой трафик пользователей. Сразу после начала голосования в 20:30 сервис перестал работать. Тысячи еврофанов не смогли зайти во вкладку "Сервисы", а некоторым даже пришлось заново авторизоваться через банковскую систему.

"Сегодня было рекордное количество пользователей в Действии за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году - 15 000 запросов", – объяснили сбой в Минцифре.

Ранее OBOZ.UA вел хронологию Нацотбора Евровидения-2024, где можно ознакомиться со всеми 11 треками, спетых вживую.

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