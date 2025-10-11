Нацотбор на Детское Евровидение 2025: когда и где смотреть, список участников и как голосовать

Уже завтра, 12 октября, состоится финал Национального отбора на Детское Евровидение 2025. Шестеро юных украинских исполнителей покажут свои композиции и поборются за шанс представить нашу страну на международной арене.

Победителя отечественного конкурса определят по результатам голосования, 50% которого составляют баллы от жюри, а остальные 50% – от зрителей. Всю информацию, которую нужно знать о финальном этапе Нацотбора, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда и где смотреть

Трансляция конкурса начнется 12 октября в 18:00. Посмотреть шоу можно будет на нескольких источниках:

Финальный этап музыкального соревнования также будет доступен в переводе на жестовом языке.

За победу на Нацотборе на Детское Евровидение 2025 будут соревноваться:

Ликерия Чирва – "Не така як всі".

Ольга Нестерко – "Зозуля".

София Нерсесян – "Мотанка".

Злата Иванив и Владислав Васицкий – "Зоряний час".

Всеволод Скрима – "Young Heart".

Ангелина Глогусь – "Моє серце".

Как голосовать за фаворита

Зрительское онлайн голосование состоится в два этапа. Первый стартовал 10 октября в 10:00 в мобильном приложении "Дія". Чтобы отдать балл за любимого участника или участницу нужно перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Опрос". Голосование продлится до 10:00 двенадцатого октября.

Второй этап состоится непосредственно во время трансляции финала Национального отбора. Опрос снова будет открыт в приложении "Дія". Голосование начнется перед выступлением первого участника и завершится после перформанса последнего. Об этом будут сообщать ведущие музыкального шоу, среди которых комментатор Тимур Мирошниченко, певица Маша Кондратенко и ведещая Анна Тульева.

В этом году в креслах звездного жюри будут: исполнитель и автор песен Vlad Darwin, генеральный продюсер музыкальных телеканалов "М1" и "М2" Натела Чхартишвили-Зацаринная, а также артистка Мишель Андраде.

