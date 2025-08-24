Национальная легенда Украины: как Вакарчука довели до слез после награждения. Фото и видео

В Киеве во время концертной церемонии "Национальная легенда Украины" состоялся трогательный момент, который запомнится зрителям не меньше, чем само награждение. После того как фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук получил свое почетное звание, на сцене для него подготовили специальный сюрприз – театрализованную постановку из попурри его самых известных песен.

Видео дня

Перед зрителями вышла группа молодых артистов, которые показали жизненную историю нескольких поколений под музыку Вакарчука. Сначала – подростки, которые влюбляются и мечтают, потом – молодые родители, которые воспитывают ребенка, а впоследствии уже подросший ребенок танцует под те же самые хиты "Океана Эльзы". Об этом стало известно во время концерта, на котором была журналистка OBOZ.UA.

В постановку вошли легендарные композиции: "Там, де нас нема", "Така, як ти", "911", "Зелені очі" и "Все буде добре" – песни, которые одинаково слушают и молодежь, и старшее поколение.

После этого на большом экране показали лицо Святослава Вакарчука. Он не сдержал эмоций и растрогался до слез. Артист поднялся на сцену, обнял всех участников постановки и поблагодарил их за подаренный миг. Зал же в ответ поднялся с мест и поздравил овациями, а к ним присоединились президентские супруги – Владимир и Елена Зеленские.

Церемония награждения состоялась в среду, 20 августа, однако сам концерт – позже. Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины", которые посвящены Дню Независимости. В этом году лауреатами стали, в частности, Святослав Вакарчук и команда СБУ за спецоперацию "Паутина".

Награда была учреждена в 2021 году в честь 30-летия восстановления независимости Украины. Интересно, что 50-летний Вакарчук стал самым молодым лауреатом среди музыкантов, которые получали это звание.

После вручения певец отреагировал в Facebook: "Скажу откровенно, я не очень привык к государственным наградам или отличиям, и считаю, что больше всего их заслуживают наши защитники и защитницы, которые каждый день защищают Украину на фронте. Но сегодняшняя награда – это признание не только моей заслуги. Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить. Это признание большой поддержки и веры в нас миллионов украинцев, без которой невозможен был наш музыкальный успех. А самое главное – всей современной украинской музыки, которая развивается и с каждым годом все больше заявляет о себе в мире".

Ранее OBOZ.UA писал, что старший сын Василия Зинкевича поразил зал и президента мощной речью на вручении "Национальной легенды". Люди аплодировали стоя, отдавая дань уважения и семье легендарного артиста, и украинским защитникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!