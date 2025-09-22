Наталья Могилевская призналась, почему не будет переводить все свои русскоязычные песни

Украинская певица Наталья Могилевская продолжает активно работать над адаптацией своего репертуара к новым реалиям. Она переводит на украинский язык большинство своих знаковых хитов, однако не все композиции, по словам артистки, будут звучать органично после изменений.

Видео дня

Именно поэтому Могилевская решила оставить часть песен в первоначальном виде. В программе "Ближе к звездам" артистка объяснила, что не собирается полностью отказываться от русскоязычного наследия.

"Мне кажется, что некоторые песни не стоит переводить, потому что они не будут звучать лучше, а есть песни, которые звучат намного лучше. "Покохай мене таку" намного сексуальнее и нежнее", – поделилась певица.

За время полномасштабной войны Наталья Могилевская создала несколько новых песен на украинском языке. Кроме того, она уже перевела ряд популярных хитов: "Покохай мене таку", "Я танцювала", "Я – весна".

Однако в репертуаре остаются и те треки, которые пока звучат на русском. Среди них: "Я завелась" (2016), "Ла-ла-ла-ла" (1997), "Этот танец" (2007), "Белый самолет" (2020), "До дна" (2021) и другие.

Среди украинских звезд, которые также активно переводят свои старые композиции, – MONATIK, Макс Барских, Ирина Билык, Олег Тополя, группа BAH.ROMA, Виталий Козловский и другие. В то же время ситуация с Веркой Сердючкой всколыхнула медиапространство в совершенно другом ключе.

Языковой скандал вокруг Сердючки

Эти высказывания появились на фоне более широкой общественной дискуссии, разгоревшейся после концерта Верки Сердючки 13 июня в Osocor Residence в Киеве. Во время выступления со сцены прозвучали песни на русском языке, что вызвало острую реакцию части зрителей. Наиболее публичной стала позиция телеведущего Виктора Дяченко, который подал официальную жалобу на Данилко языковому омбудсмену, на то время, Тарасу Креминю.

Сам Данилко потом публично высмеивал критиков и защитников украинского языка, однако его PR-директор заверил: артист не использовал русский язык, а говорил на "локальном диалекте – полтавском суржике", который якобы с первого дня является частью образа Верки Сердючки.

Тогда Креминь назвал действия артиста "грубым нарушением" Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и даже обратился в полицию с требованием привлечь артиста к ответственности. Однако впоследствии омбудсмен смягчил свою позицию: в июле он сообщил, что русскоязычные песни не противоречат действующему законодательству, поэтому Данилко не грозит наказание.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк грубо высказался о скандале с Сердючкой и объяснил, почему у него "нет мозгов". Продюсер его оправдания считает откровенной манипуляцией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!