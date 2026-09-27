Наложили 22 шва. Финалистка шоу "Украина имеет талант" получила серьезную травму из-за халатности: выступит ли 16-летняя София Тепла

16-летняя София Тепла, ставшая финалисткой нового сезона "Украина имеет талант", получила серьезные травмы обеих ног во время генеральной репетиции финального номера. Во время выполнения сложного трюка спортсменка ударилась о необработанный металлический элемент реквизита и разорвала одну ногу, но вторая также получила травмы.

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О травме спортсменки сообщили Facebook-каналы города Подольск, откуда девушка родом, со ссылкой на ее маму и тренерку Марину Теплу. Врачи зашивали рану около часа – Софии наложили 12 внутренних и 10 внешних швов.

Женщина рассказала, что перед репетицией команда не успела должным образом проверить реквизит, из-за чего опасный элемент остался на одной из ножек стола.

"Мы начали прогон номера, он очень сложный – София выступает вместе с балетом. Сегодня она впервые встала на этот реквизит. На одной из ножек стола остался необтесанный металлический элемент. Во время замаха ногой София сильно ударилась и разорвала ногу", – рассказала Марина Тепла.

Прямо с генеральной репетиции девушку увезла скорая помощь. В больнице медики оказали ей необходимую помощь и зашили рану. Мама Софии позже рассказала в InstaStories, что врачи опасались возможного некроза.

"Слова врача "главное, чтобы не было некроза", как ножом по сердцу. Спасибо врачам "Охматдета". Они сделали все, что в их силах, потому что рана очень сложная и рваная. Шили где-то час. На другой ноге все намного лучше", – написала она.

По словам Марины Теплой, врачи говорят примерно о трех неделях реабилитации. А финал шоу запланирован на воскресенье, 27 сентября.

"Вчера под лидокаином она даже нормально ходила. Сегодня, конечно, едва встала с постели. Вчера наклеили пластыри, которые нельзя снимать неделю", – рассказала мама спортсменки.

Она также пояснила, что Софии не дают обезболивающее, поскольку девушка должна чувствовать боль и контролировать свои движения, чтобы швы не разошлись.

Однако, несмотря на серьезную травму, София не отказалась от участия в финале. Утром 27 сентября, в день финала, она сама опубликовала в Instagram кадры с последующих репетиций и закулисья шоу и заявила, что выйдет на сцену.

"Несмотря на травму, я все равно выйду сегодня на сцену. Для меня это очень важный день, к которому я так долго шла, и надеюсь, вам понравится мое выступление. Поэтому сегодня обязательно включайте СТБ, смотрите финал и голосуйте за меня в Дии. Мне сейчас очень нужна ваша поддержка!" – написала финалистка.

Для Софии это участие в шоу "Украина имеет талант" стало своеобразным реваншем. Пять лет назад она уже выходила на сцену этого проекта, но тогда не смогла выполнить трюк с луком. В этом году 16-летняя спортсменка вернулась, чтобы доказать, что освоила сложный элемент.

В полуфинале София Тепла стояла на руках и ногами натянула тетиву, после чего выпустила из лука огненную стрелу. Этот номер позволил ей войти в десятку финалистов сезона.

"Пять лет назад у меня не получился трюк с луком. Я вернулась еще раз, чтобы доказать, что у меня это получается", – рассказывала девушка "Суспильному".

К финалу София готовила еще более сложный вариант номера – планировала выполнить выстрел из лука ногами с закрытыми глазами. Сможет ли она реализовать задуманное после травмы, станет известно во время финального выпуска шоу.

София Тепла занимается эквилибристикой и акробатикой. По словам девушки, у нее также есть три рекорда Книги рекордов Гиннеса. Один из них связан с прохождением на руках 20 метров с десятикилограммовым мячом.

В частности, когда Софии было 11 лет, она выступала на фестивале в итальянском городе Латин. После победы девушку пригласили на встречу с Папой Римским, перед которым она также продемонстрировала свой номер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 12-летний артист, которого называют "следующим Назарием Яремчуком", поднял на ноги зрителей "Украины имеет талант" своим трогательным пением и вышел в финал проекта.

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