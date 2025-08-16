'Остановите это многосерийное кино': украинские звезды резко отреагировали на встречу Трампа и Путина на Аляске

15 августа на Аляске прошла встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Их переговоры спровоцировали активное обсуждение у людей по всему миру, а особенно украинцев, ведь главной темой стало мирное урегулирование войны в нашей стране. Однако пока ни один из участников саммита не дал четкого ответа, удалось ли достичь каких-то соглашений, а что больше всего разгневало граждан Украины, так это "теплый прием" лидера Кремля, которому даже расстелили красную дорожку. Оставить это событие без комментариев не смогли звезды отечественного шоу-бизнеса.

Знаменитости вышли на связь в своих соцсетях и, не сдерживая эмоций, отметили, что эта встреча в очередной раз продемонстрировала "бесхребетность мировых лидеров". А некоторые откровенно признались, что даже не ожидали положительных результатов переговоров Трампа и Путина.

Украинская ведущая Маша Ефросинина обнародовала гневный пост в своем Instagram где, не подбирая слов, написала, что после этого саммита пришла лишь к одному выводу – сегодня "зло" стало мировым лидером.

"Сейчас я осознаю одно – вся система безопасности мира с ее институтами, законами, правопорядком и моральными нормативами умножена на ноль. Мы – свидетели абсолютного извращения над некогда естественным инстинктом – противостоянием злу! Теперь зло, умноженное на тщеславный долбо*бизм – и является мировым лидером. Это историческое и ужасающее обнуление всего. Поэтому можно сегодня поах**вать, подышать. Можно еще завтра, пожалуй, тоже. А с понедельника ягодицы в руки и жить. Жить. Действовать. Делать", – отметила журналистка.

В свою очередь шоумен Анатолий Анатолич высказался, что результат этой встречи не стал для него удивлением. По его словам, Трамп в который раз не смог достичь какого-то результата, а Путин подтвердил свой цинизм.

"В целом, произошло то, о чем я и думал. Как говорится, говорили, болтали, сели и заплакали. Ну, то есть, ничего не произошло. Точнее так: говорили, болтали, сели и покакали. Путин вылизывал в зону бикини Трампу, что если бы был Трамп президентом, войны бы не было. Самое циничное он сказал, что они работают над безопасностью Украины. И это сейчас, я так понимаю, до последних почти 4 года. Трамп, как всегда, обоср*лся. Путин, такой же циничный. Ничего нового", – сказал ведущий.

Поделилась своими эмоциями и актриса Наталка Денисенко. Она обнародовала картинку, где Путин идет по галстуку Трампа, что якобы символизирует красную дорожку, и написала: "Честно? Я чувствовала, что именно так и пройдет эта встреча, поэтому у меня – без ожиданий. Потому что в этом мире еще не все поняли суть и сделали выводы. Поэтому имеем то, что имеем".

А вот актриса Анна Кошмал не смогла подобрать большого количества слов, чтобы выразить свои чувства, поэтому коротко отметила: "Как все эти больные на своих красных дорожках задрали".

Ведущая Екатерина Осадчая поделилась, что после саммита Путина и Трампа у нее появилось ощущение, будто современный мир стал максимально парадоксальным.

"Ну и как результат мы должны меняться с болотами украинскими территориями? Остановите уже это многосерийное кино "Как мир издевается над украинцами", – написала знаменитость.

Довольно резко о встрече политиков на Аляске высказался и шоумен Григорий Решетник: "Мир слабый убогий и ничтожный. Вчера мы в этом убедились окончательно. Мировые лидеры – бесхребетны и немощны. Остался последний луч надежды, подаренный человечеству, – это Украина".

Как ранее писал OBOZ.UA, Путин и Трамп встретились на военной базе в Анкоридже. Белый дом решил продемонстрировал военную мощь своей страны, поэтому в небе пролетели пять самолетов ВВС США, а вот для российского диктатора расстелили красную дорожку. Путин и Трамп улыбались друг другу, жали руки и поехали в одном лимузине к месту переговоров. По результатам саммита не было достигнуто никаких договоренностей.

