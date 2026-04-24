'Мы или соврем, или вас запутаем': 'Львы на джипе' стали капитанами нового шоу 'Узнай ложь' на Sweet.tv

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV представил премьеру украинской адаптации культового британского формата "Would I Lie to You?" – шоу, которое имеет уже 18 сезонов и десятки версий в мире.

Украинская адаптация сочетает оригинальную механику с локальным юмором и знакомыми лицами, благодаря чему шоу звучит по-новому и ближе к зрителю. Всего запланировано 8 выпусков, которые будут выходить каждый четверг эксклюзивно на SWEET.TV. Первый эпизод уже доступен на платформе – посмотреть его можно в любое удобное время.

В "Узнай Ложь" звезды рассказывают истории о себе, а соперники должны определить, где правда, а где выдумка и сделать это не так просто, как кажется.

Капитанами команд впервые стали Константин Трембовецкий и Роман Щербань – комики, которых зрители хорошо знают по проекту "Львы на джипе". Для них это первый выход за пределы YouTube в формат большого студийного шоу.

Особенность шоу в сочетании масштаба телевидения и смелого юмора присущего ютубу. Звезды в этом шоу открылись с интересной стороны: кто-то оказался искусным лжецом, который смог заставить поверить в невероятную ложь. Но на самом деле главная особенность, что капитанами в этом шоу были мы с Константином – смеется Константин Трембовецкий.

В течение шоу зрители узнают неожиданные истории о звездах, в которые сложно поверить с первого раза. Даже фанам "Львы на джипе" придется открывать комиков заново – они рассказывают о себе то, что долгое время могли держать в секрете.

"В отделениях полиции после концерта появился мой фоторобот", – начинает Роман Щербань.

После выступления, рассказывает он, вместе со знакомым моряком, господином Орестом, они оказались на парковке ТРЦ: "Немного выпили, я пошел "еще за одной" – и в какой-то момент просто заснул на шезлонге". Орест, не разобравшись в ситуации, решил, что произошло что-то серьезное, вызвал полицию – и так появился тот самый фоторобот".

История, которая звучит как вымысел, оказалась чистой правдой.

Константин Трембовецкий в ответ достает свою историю – не менее подозрительную.

"В течение года я ел пельмени с содой", – говорит он, и на этот раз уже Роман откровенно не верит. Но Константин продолжает: "Я только заехал в общежитие, никогда до этого не готовил. Купил пельмени, решил их "посолить". Насыпал – и думаю: что-то вкус странный. Но ел. Так год и ел". Впоследствии оказалось, что это была не соль. "Я просто путал соль с содой. И мне было норм", – смеется он. И это также оказалась правда.

Именно такие истории – на грани абсурда и реальности – и становятся основой шоу "Узнай ложь". В проекте 34 звезды соревнуются, кто врет убедительнее. Среди участников – Оля Полякова, Владимир Дантес, alyona alyona, Александра Зарицкая, FIЇNKA, Jerry Heil, Никита Алексеев, Дмитрий Коляденко, Катя Осадчая, Евгений Янович и другие.

Ведущим стал Тимур Мирошниченко.

По правилам игры, в каждом выпуске две команды по три участника пытаются определить, где правда, а где вымысел. Звезды рассказывают истории о себе, объясняют странные предметы из своей жизни и знакомят с людьми, которые якобы имеют с ними связь. Задача соперников – поставить правильные вопросы, запутать оппонента и не поверить лжи. В финале у каждого есть только 60 секунд, чтобы разоблачить правду.

