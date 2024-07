Музыкальные редакторы Harper's Bazaar назвали лучшие хиты лета 2024. Видео

Лето обычно ассоциируется с теплыми вечерами, отдыхом и "горячими" песнями, которые через несколько лет будут поводом к ностальгии. Музыкальные редакторы известного журнала Harper's Bazaar обнародовали свой список лучших летних песен в поп-жанре.

В то время как еще 10 лет назад можно было легко определить хит по количеству ротаций на радио, теперь за популярность трека отвечает его попадание в рекомендации в соцсетях. Harper's Bazaar пишет, что лето-2024 порадовало неожиданными мировыми песнями от поп-аутсайдеров таких, как Чаппелл Роан, Сабрина Карпентер и Charli XCX.

В список лучших летних треков вошли песни, которые собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах и получили высокую оценку от критиков. Именно они безусловно могут стать своеобразным саундтреком вечеринки или посиделок с друзьями.

Tinashe – Nasty

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Charli XCX – Apple

Charli XCX – 360

GloRilla – TGIF

Tove Lo & SG Lewis – Heat

Kendrick Lamar – Not Like Us

Billie Eilish – весь альбом Hit Me Hard and Soft

Beyoncé – Protector

Trent Reznor & Atticus Ross – Yeah x10 (Challengers (Original Score))

Quavo & Lana Del Rey – Tough

Adrianne Lenker – No Machine

Taylor Swift – I Can Do It with Broken Heart

