'Может, вырежем это?' Экс-солистка 'ВИА Гры' выдала самую странную прихоть клиента, заказавшего группу на частный остров

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ева Бушмина (Яна Швец) поделилась необычной историей о частном выступлении коллектива, которое в свое время заказал молодой человек для себя одного на отдельном острове. Певица призналась, что сама тогда еще не была участницей группы, но слышала эту историю от других солисток.

Об этом Бушмина рассказала в шоу "Карты на стол". По ее словам, инцидент произошел в 2000-х годах, когда популярность "ВИА Гры" была на пике.

"Я помню, что была такая ситуация, когда один парень, причем очень молодой, до 30 лет, заказал себе выступление "ВИА Гры" на каком-то острове. И он был там один. Он весь остров арендовал для себя", – вспомнила певица.

По словам Бушминой, после выступления артистки просто пообщались с заказчиком, а сама история не имела никакого скрытого подтекста. В то же время певица заметно занервничала из-за реакции ведущего на такой рассказ.

"Девушки выступили, а потом они познакомились и все. Он просто хотел выступление для себя, и больше ничего не было. Поэтому я и не хотела рассказывать, потому что ты будешь дорисовывать разное", – сказала она.

После этого Бушмина обратилась к ведущему с предложением не оставлять этот фрагмент в финальном монтаже шоу.

"Может, вырежем это?" – спросила артистка, однако ведущий в шутку ответил: "Нет. Я же хочу сделать тебя суперпопулярной".

Справка: Ева Бушмина присоединилась к "ВИА Гры" в 2010 году. Ее дебют в составе группы состоялся во время съемок "Вечернего квартала", а одной из первых песен с ее участием стала композиция "Пошёл вон". В том же году коллектив отправился в тур "ВИА-Графия", а позже выпустил песни "День без тебя" и "Алло, мам!".

В декабре 2012 года Бушмина покинула группу и начала сольную карьеру.

