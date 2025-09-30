'Многие удивились'. Ольга Сумская рассказала, как вместе с дочкой из Москвы поздравила бывшего мужа с юбилеем

Актриса Ольга Сумская поделилась, как поздравила с юбилеем бывшего мужа – Евгения Паперного. Народному артисту Украины в начале сентября исполнилось 75 лет.

Ольга Сумская призналась, что реакция многих ее поклонников на поздравление была неожиданной: многие из них искренне удивлялись, что она не забывает прошлые отношения. Артистка также добавила, что не только сама поздравила Евгения Паперного, а это сделала и их общая дочь Антонина. Об этом Ольга Сумская рассказала OBOZ.UA на открытии Одесского кинофестиваля.

Ольга Сумская говорит, что имела возможность лично поздравить Евгения Паперного с юбилеем: "Я его поцеловала, подняла бокал шампанского за здоровье". В то же время она публично обратилась к Евгению Паперному в соцсетях, выложив архивные фотографии с театральных постановок и теплые слова в его адрес. По словам Сумской, поздравление вызвало неожиданный интерес и удивление: "Многие удивились, что я не забываю эти многолетние отношения". "Творческие отношения", – уточнила артистка. И добавила: "Эти отношения нас объединяют и сегодня (актеры вместе играют в антрепризных спектаклях. – Ред.), он – отец нашей дочери Тони".

На вопрос OBOZ.UA, напоминала ли Ольга Сумская общей дочери Антонине о юбилее отца, актриса ответила: "Она сама все знает! Конечно, поздравила. Мне очень хочется, чтобы чувствовал нашу поддержку, потому что он знаменитый актер, человек, который отдал сцене и зрителю десятилетия своей жизни".

Ольга Сумская была замужем за актером Евгением Паперным, который старше ее на 16 лет. Встретилась пара в театре. Молодая Сумская приехала устраиваться на работу в Киевский театр русской драмы и была невероятно счастлива, когда ее взяли. Там и встретила Паперного. "Он пригласил меня в театральный буфет. Захожу, а там все народные артисты. Ада Роговцева пьет чай с кусочком хлеба. Он спрашивает: тебе тоже чаю? Я сидела напротив него, а он глазами пронзил меня до самого стула. В ту же секунду поняла, что стану его женой. Внутренний голос мне это сказал", - вспоминала начало романа Сумская в интервью.

Интересно, что до отношений с Ольгой Сумской Евгений Паперный имел брачный опыт. Были слухи, якобы именно Ольга стала причиной его развода. Однако актриса эти обвинения отрицала. По ее словам, на момент их романа Паперный уже был разведен, хотя и жил в одной квартире с бывшей женой. Когда же начались отношения с Сумской, Евгений снял отдельное жилье, и они стали жить вместе. Официально поженились в 1987 году. У супругов появилась дочь – Антонина Паперная, которая родилась в 1990 году. Однако союз длился недолго: официально Сумская и Паперный развелись уже в 1991 году.

Брак Ольги Сумской и Евгения Паперного не был идеальным. Актриса признавалась, что еще до свадьбы ее мама предупреждала о репутации Паперного как "ловеласа". Сам Евгений в более поздних интервью тоже не скрывал, что имел непростой характер. По словам Сумской, в отношениях случались проявления агрессии. Паперный также открыто рассказывал об инциденте, когда ударил жену, узнав об ее измене. Причиной распада брака стал роман Сумской с другим актером – Виталием Борисюком, с которым она позже создала семью и родила вторую дочь – Анну Борисюк.

После развода Евгений Паперный женился на женщине по имени Татьяна. Его отношения с дочкой Тоней были сложными: после разрыва с Ольгой он виделся с девочкой нечасто. Впрочем, со временем Антонина наладила контакт с отцом.

Сейчас Евгений Паперный продолжает работать в театральных постановках, некоторые из них – в сотрудничестве с Ольгой Сумской и Виталием Борисюком. Антонина Паперная также стала актрисой и живет с мужем и двумя детьми в России. Ее решение остаться в стране-агрессоре во время войны вызвало неоднозначную реакцию украинцев.

