'Мне нужен адвокат!' Одна из лучших вьетнамских певиц перепела украинские хиты и нарвалась на неприятности от Тины Кароль

Вьетнамская исполнительница Хо Куинь Хуонг, которую в родной стране называют "девушкой наград" из-за множества музыкальных наград, оказалась в центре международного скандала. Артистка без разрешения перевела и исполнила сразу несколько украинских хитов – среди них "Пупсик" Тины Кароль и легендарные "Дикие танцы" Русланы – и выдала их за собственные композиции.

То, что певица исполняет песни украинских артисток, стало известно из ее TikTok-аккаунта. Видео, где она поет Wild Dances, набрало более 870 тысяч просмотров и было опубликовано еще в сентябре 2023 года. Впоследствии Хуонг повторяла выступление с песней несколько раз – в ноябре и декабре 2024-го.

А в августе 2025-го на концерте артистка спела "Пупсик" на английском и вьетнамском языке, представив номер как часть собственной программы.

Реакция украинских звезд

После этого Тина Кароль публично отреагировала в InstaStories, заявив, что ищет юриста, который сможет защитить ее авторские права на международном уровне.

"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта мадам перепела без разрешения кучу песен", – написала Кароль.

Руслана ситуацию пока не комментировала.

В то же время в Википедии в англоязычной версии ее Wild Dances указано, что "исключительные авторские права на песню во Вьетнаме приобрела певица Хо Куинь Хуонг" более 20 лет назад. Она якобы создала собственную вьетнамскую версию композиции под названием Vũ điệu hoang dã.

"Я купила всю песню. Более того, я купила эксклюзивные права во Вьетнаме. Это означает, что во Вьетнаме, кроме Хо Куинь Хуонг, никто другой не имеет права использовать эту песню. Даже если вы хотели бы купить эту песню в Украине в то время, вы не могли бы этого сделать, и вы не могли бы купить ее у меня, потому что, согласно контракту, я не имею права перепродавать эту песню любой третьей стороне", – хвасталась артистка еще в 2006 году.

Кто такая Хо Куинь Хуонг

Хо Куинь Хуонг – вьетнамская певица, автор песен и преподаватель вокала, которую называют одной из лучших артисток своего поколения во Вьетнаме. Она имеет многочисленные музыкальные награды, а также преподавала в Музыкальной консерватории города Хошимин и Военном университете культуры и искусств. Кроме этого, Хуонг занимается бизнесом – владеет брендом Loving Vegan Food.

Интересно, что несмотря на долгую карьеру, певица так и не определилась с основным музыкальным направлением – в ее репертуаре звучат композиции в стилях V-pop, баллада, R&B, рок, блюз и джаз.

