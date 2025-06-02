Месяц прайда: кто из звезд публично поддержал ЛГБТК+, а кто негативно высказывался о квир-сообществе

1 июня начался международный месяц прайда (Pride Month), в течение которого весь мир демонстрирует свою поддержку ЛГБТК+ сообществу. Не остались в стороне от этого события и звезды украинского шоу-бизнеса.

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Некоторые из знаменитостей публично встали на сторону квир-персон, призывая общественность быть более толерантными и избегать проявлений дискриминации. Однако нашлись и те известные личности, которые довольно негативно высказались о представителях ЛГБТК+.

Украинская певица Юлия Юрина вышла на связь в своем Instagram, где позировала на камеру с радужным флагом. Артистка обнародовала пост, в котором выразила искреннее огорчение из-за того, что квир-сообщество до сих пор сталкивается с осуждением из-за большого количества стереотипов. В частности артистка объяснила, почему важно проводить парады гордости.

"Прайд – это о борьбе за права в первую очередь. Особенно сейчас, когда партнер может пострадать или погибнуть в результате военных действий. Без гражданского партнерства или брака, партнера могут не пускать в больницу, не позволять принимать решение о лечении или похоронах, партнер(ка) не может получить выплаты от государства, не сможет сохранить совместно нажитое имущество. Потому что даже завещание не является гарантией, ведь родственники могут это обжаловать в суде", – написала исполнительница.

Поделилась своим мнением на эту тему и певица Jerry Heil. В своем Telegram-канале знаменитость отметила, что является верующим человеком, однако никогда не понимала тех личностей, которые делят других на "своих" и "чужих".

"Ни одна светлая душа не должна чувствовать себя униженной или изгнанной. Человек, кто ты такой вообще, чтобы сортировать души на праведные и неправедные? Тебя саму как человека определяет только одно – список твоих решений в течение жизни и твоих выборов. И если ориентацию не выбирают, то унизить кого-то даже мнением по любому критерию – это уже выбор. Как-то не по-христиански. На языке фактов с точки зрения музыкального мира, очень интересно, сколько людей перестало бы ходить на службы, узнав, что музыку к литургиям и вообще музыку на христианскую тематику иногда творили и творят геи?" – высказалась артистка.

Со своей стороны группа Ziferblat обнародовали в соцсети TikTok видео, где поздравили всех представителей ЛГБТК+. Они отметили: "Счастливого месяца прайда, наши короли, королевы и небинарные королевские особы".

В своем Instagram исполнительница Туча обнародовала stories, в которой отметила, что выражает искреннюю поддержку всем квир-персонам, а особенно своим товарищам военным.

В 2024 году, во время своего сольного концерта во Дворце спорта, Оля Полякова довольно ярко продемонстрировала, что стоит на стороне ЛГБТ-сообщества. Прямо со сцены она произнесла: "Я поддерживаю людей, которым нужна поддержка. И то, что мы здесь с вами такие разные, такие яркие, и одновременно мы едины. Это очень важно – поддерживать друг друга, несмотря на пол, на вероисповедание, на ориентацию. Мы все украинцы, и у нас всех равные права. Потому что свобода – это не просто слово. Это возможность свободно любить, творить и дышать полной грудью".

В частности звезда призвала депутатов принять два важных закона: первый – по защите от насилия, второй – о разрешении официально оформлять отношения квир-парам.

Ведущая Даша Малахова откровенно заявила: считает, что гомофобия – самое большое проявление человеческого страха перед самим собой. Она поделилась трогательной историей военного, который на фронте начал испытывать романтическое влечение к другому мужчине и вступил с ним в отношения, отметив, что это абсолютно нормальное явление. Более того, ведущая призналась, что сама несколько раз имела романы с девушками.

"Во времена, когда страна борется за свободу мыслить свободно, когда мужчины живут отдельной жизнью от женщин, когда женщины из мирной жизни почти не пытаются понять боль, трагедии и уровень одиночества человека на фронте – происходит то, что происходит. И отторжение будет только делать эту пропасть неописуемо страшной. Я дважды была в однополых отношениях. Я – мама. Я – основатель школы. Я – человек, который говорит вам: перестаньте бояться себя. Так делают наши соседи – главные гомофобы вселенной. И нам стоит думать о том, как делать упражнения на растяжку собственного сознания и учиться любить себя и людей рядом", – написала знаменитость.

Кстати, среди представителей отечественного шоу-бизнеса есть и те звезды, которые решились публично сделать каминг-аут. Так, например, еще в 1997 году ведущий Константин Гнатенко откровенно заявил о своей гомосексуальности. В 2008-м такой смелый шаг сделал продюсер Анатолий Ерема. Пока он не осознал свою ориентацию, в течение 12 лет находился в браке с женщиной.

В 2021-м эффектный каминг-аут совершил MELOVIN во время фестиваля Atlas Weekend. Прямо на сцене он поцеловал девушку, а потом мужчину и сообщил, что является бисексуалом, то есть испытывает эмоциональное и сексуальное влечение к людям обоих полов. Через год участник реалити-шоу "Холостячка 2" Андрей Хветкевич тоже откровенно заявил, что он гей. В 2023-м мужчина женился с любимым в Мексике. Не так давно о своей гомосексуальности заявила и дочь музыкального продюсера Елены Мозговой – Зоя. Она сообщила, что находится в счастливых отношениях с девушкой, а в прошлом месяце уже обручилась с ней.

Однако далеко не все знаменитости положительно высказываются о квир-персонах. Так, например, во время интервью в 2022 году Ирина Федишин, которая тогда была членом нацжури на Евровидении, назвала представителей ЛГБТК+ грешниками. Певица заявила: "Я абстрагировалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество – для меня это большой грех, я это не понимаю, но я этих людей не осуждаю, потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится... Мы все будем отвечать перед Богом. Я четко знаю, что это тяжкий грех. Но каждый делает выводы, мы все разные. Мы не святые, все грешат. Пожалуйста, вам нравится себя разрушать – разрушайте... На Евровидении мы видим много таких участников – это было для меня тяжело. Но я тоже это абстрагировала".

Из-за такого возмутительного высказывания артистку пристыдили ее коллеги по сцене. Melovin отметил в своих соцсетях: "Гомофобии в свободной и демократической стране места нет. Мы не в Московии, госпожа Ирина". А вот Анастасия Приходько обратилась к исполнительнице более резко: "А вот в чем "Изюм". Из-за геев все! И на конкурсе она видела их много. Ну никогда я не видела чтобы человек себя собственноручно, так быстро закапывал. Это что намек на поляков? А если и так, ты тогда говоришь это не политический конкурс, надо голосовать за искусство, а теперь за геев не голосую... Йоб".

Из-за гомофобных высказываний попадала в конфуз и танцовщица Илона Гвоздева. Во время интервью хореограф выдала, что считает квир-персон психически нездоровыми. По ее мнению, у таких людей произошла какая-то травма в детстве, из-за которой они не могут строить отношения с противоположным полом. Позже танцовщица пыталась "извиниться" перед представителями ЛГБТК+, однако получилось это у нее не очень хорошо. Артистка назвала гомосексуальность "новым веянием" и добавила, что в ее семье нетрадиционная ориентация не считается чем-то нормальным.

Негативно высказывался о популяризации гомосексуальности и Александр Пономарев. Исполнитель говорил, что якобы не имеет ничего против квир-персон, однако не понимает, зачем проводить прайды и откровенно об этом говорить.

"Пусть меня после этого называют как хотят. Я считаю, что это неправильно, неестественно, назовем это так. Я не осуждаю этих людей, больше скажу – я их уважаю и люблю. Среди моих друзей и с которыми я даже работаю, есть много людей, которые имеют отношение к этим... Но я лично это не поддерживаю. Это не значит, что я фоб – мне не нравится, когда это афишируется и показывается детям как нормальное. Для чего это называть? Хотите прогуляться со своими друзьями – прогуляйтесь по Киеву или любому городу Европы. Но не надо это называть так, чтобы щеголять этим. Нормальные люди же не ходят парадами! Неправильно сказал, сейчас за это меня могут убить. Лучше вырежьте это. Обычные люди, условно говоря, не ходят парадами и не называют это, что мы такой то парад", – говорил звезда.

Оскандалился заявлением на эту тематику и исполнитель Олег Скрипка. Певец публично заявлял, что, по его мнению, на снижение уровня популяции людей влияет феминизм и ЛГБТК+.

"У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы размножаться, а другой – чтобы остановить популяцию. К сожалению, есть такие страшные инструменты, как война, чтобы остановить популяцию людей. Есть болезни, эпидемии и так далее... Есть феминизм, чтобы остановить (популяцию. – Ред.). Есть эти, ну, ЛГБТ и вся история", – выдал артист.

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