"Как вспомню те понты..." Игорь Балан рассказал, что устраивала его коллега по "Аква Вите" Ирина Филатова вне камер
Бывший солист легендарной украинской группы "Аква Вита" Игорь Балан вспомнил непростые страницы совместной работы с Ириной Филатовой. Певец откровенно рассказал, что поведение коллеги часто выходило за рамки профессионального сотрудничества и создавало немало проблем во время концертов и гастролей.
Об этом он поделился в интервью OBOZ.UA, где прямо признался: сегодня между ним и Филатовой нет ничего общего. Балан отметил, что за пять лет работы с ней он выдержал такое, за что "можно было памятник поставить".
"Нет, я ничего у нее не спрашиваю и не интересуюсь. Потому что после некоторых событий мне надо было памятник поставить за пять лет, что я это выдерживал. Стоп-краны на поездах, опоздания на полтора-два часа, когда решалось все Я устал от такой бурной жизни. Люди писали: "А где?", "А что?" Я отвечал только одно: "Моя внутренняя нянька сломалась", – признался музыкант.
Балана раздражала не только непунктуальность и непредсказуемое поведение коллеги, а и ее многочисленные "понты", которые приходилось терпеть ради сохранения успеха группы.
"Терпеть это все ради популярности – оно мне не надо. Пусть будет популярность такая, средняя, но я спокойно буду спать и просто себе в кайф работать. Потому что как вспомню те понты: принесите, купите, подайте, разбудите..." – откровенно сказал певец.
"Звездная болезнь" Балана
Несмотря на непростые отношения с коллегой, сам Балан признает: некоторое время и он страдал "звездной болезнью". Однако его амбиции проявлялись не в бытовых прихотях, а в попытках создавать "серьезную музыку", которая, как впоследствии понял артист, была не нужна широкой публике.
"Наверное, страдал, просто у меня была другая форма. Некоторое время я пытался писать "серьезную музыку", типа композитор. А потом понял, что это никому не нужно и просто надо оставаться собой. Потому что в какой-то момент я начал стесняться песни "А теперь все иначе". Но потом все прошло, и я осознал, что это гениальная песня..." – отметил певец.
Читайте полное интервью с Игорем Баланом в пятницу, 19 сентября, на сайте OBOZ.UA
Взлет и падение "Аква Виты"
Золотой состав группы "Аква Вита" – Ирина Филатова и Игорь Балан – в середине 90-х стал одним из символов украинской поп-сцены. Дуэт собирал полные залы, гастролировал по Украине с десятками концертов в месяц, а их песни звучали на радиостанциях и возглавляли чарты. Однако стремительный успех длился недолго: после серии творческих неудач и внутренних конфликтов коллектив распался.
Артисты не только прекратили сотрудничество, но и годами публично обменивались обвинениями. Филатова впоследствии пыталась вернуться на сцену, однако ее попытки оказались неудачными. Она создала собственную группу Phila, работала стюардессой, а позже пробовала силы в телевизионных шоу "Голос страны" и "Х-Фактор", но не добилась успеха.
Балан после распада группы больше занимался студийной работой и сотрудничеством с другими украинскими звездами – Оксаной Билозир, Виктором Павликом, Михаилом Поплавским. Впоследствии он попытался восстановить "Аква Виту" с другими солистками, но такого резонанса, как в 90-х, коллектив уже не имел.
"Аква Вита": краткая история
Группа "Аква Вита" (Aqua Vita) была основана Игорем Баланом в 1993 году. Сначала дуэт состоял из него и Натальи Лучниковой, но перед финалом фестиваля "Червона Рута" 1995 года она покинула группу, и тогда на сцену вышла Ирина Филатова. В этом составе "Аква Вита" получила огромный успех, особенно после сотрудничества с художественным агентством "Территория А".
Наиболее узнаваемым хитом группы стала песня "А теперь все иначе". Однако после 1999 года коллектив потерял популярность, разорвал контракт с "Территорией А" и вскоре прекратил существование в классическом составе.
