Меган Маркл засветилась в горах с двумя подругами без принца Гарри. Фото

"Лыжного отдыха много не бывает", наверное, подумала Меган Марк, жена принца Гарри, и отправилась в отпуск на склоны гор штата Юта через 2 недели после романтического зимнего путешествия с мужем. Компанию ей составили две подруги с детьми: владелица Pilates Platinum Хизер Дорак и основательница Alliance of Moms Келли Макки Зайфен. Впрочем, на фото из семейного отдыха отсутствовал принц Гарри, с которым Меган Маркл проводит много времени вместе.

Из чудесной поездки в Instagram Хезер Дорак оказались фотографии, на одной из которых красовалась и сама герцогиня Сассекская в очках и total black образе. В нем звезду "Гарри и Меган" трудно узнать. Подружки были невероятно счастливы и радовались крепкой дружбе.

"Вау, какое идеальное путешествие! Мое сердце полное [эмоций]. Дети днем разбивали склоны, а взрослые выли от смеха до самой ночи. По-настоящему повезло в любви к нашим замечательным друзьям!" – высказалась Дорак в описании в серии фото.

Среди других фотографий красуются и дети Дорак, однако малыши Меган Маркл – 4-летний Арчи и 2-летняя Лилибет – остались за кадрами, как и сам принц Гарри, которого, возможно, и вообще не было на отдыхе из-за последних проблем с Высоким судом Англии.

Своей серией фото с отдыха поделилась и Келли Макки Зайфен, на обложке которых была та же фотография с трио. "Безгранично благодарна за лучших друзей! Какое путешествие! Спасибо, даже не начиная выражать то, что чувствует мое сердце после этого путешествия. Любовь ко проведению времени с семьей, приключений и смеха живота сделали это путешествие изрядной книги!" – написала она.

Ранее OBOZ.UA писал, что о королевской семье хорошо высказывается окружение из-за простоты и открытости. Во время прошлой поездки в канадские горы в начале февраля 2024 года Меган Маркл и Гарри посетили ресторан и очень мило пообщались с его персоналом.

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