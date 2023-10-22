Мадонна, Шер, Версаче: 5 звезд старше 50, которые одеваются как подростки

В последние годы кутюрье изменили свой подход к моде. Они уже не разделяют вещи на категории "для молодежи" и "для старшего поколения". Эти рамки размыты. Теперь женщины могут надевать все, что по душе: одежду, в которой чувствуют себя наиболее привлекательными, яркими и уверенными.

Так, звезды старше 50 лет все чаще отказываются от строгих пиджаков, пальто и макси-платьев в пользу мешковатых свитеров, укороченных курток или изделий в яркой палитре. То есть они носят то, что и молодежь, а то и подростки. При этом знаменитые красотки чувствуют себя настоящими! Кто из них разрушает стереотипы о стиле одежды для женщин 50+ лет – читайте в материале OBOZ.UA.

1. Сара Джессика Паркер (58 лет)

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Американская актриса, продюсер и модель Сара Джессика Паркер в жизни носит не менее яркую и экстравагантную одежду, чем ее героиня Керри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". Знаменитость часто разгуливает по улочкам в платьях с пышными бантами или сетчатыми вставками, в костюмах лавандового или ярко-зеленого цвета и даже в разноцветных колготках. Сара явно является поклонницей эстетики kidcore.

2. Донателла Версаче (68 лет)

Итальянская модельер, главная дизайнер модного дома Versace, Донателла Версаче тоже не спешит выбрасывать из шкафа вещи, которые по большей части носит молодежь. Это теннисные юбки, мини-платья и короткие шорты, наряды с пайетками, лакированные ботфорты или, например, туфли на высоком каблуке. Следует признать, что в этих вещах ее фигура выглядит потрясающе. И не скажешь, что Донателле 68 лет.

3. Мадонна (65 лет)

Американская певица, танцовщица, киноактриса и продюсер Мадонна в свои 65 лет, кажется, совсем не планирует делать ревизию гардероба. Ведь ее наряды мало чем отличаются от тех, что были в начале карьеры. Видно, что артистке нравится чувствовать себя молодой и привлекательной. Мадонна носит худи с надписями, футболки с пестрыми принтами, футуристические аксессуары, массивные кроссовки и даже полупрозрачные топы. Согласитесь, далеко не все представительницы молодежи решатся на подобные нескромные образы. А певица смогла!

4. Шер (77 лет)

Американская певица, автор песен и актриса Шер обожает носить короткие платья, брюки-карго с байкерской курткой, футболки со стразами и даже так называемые "голые" платья (сетчатые или полупрозрачные). Это ее стиль не только для публичных выступлений, но и для обычных прогулок. В каждом образе она выглядит гармонично и привлекательно, так как следует своим желаниям, а не стереотипам.

5. Хелен Миррен (78 лет)

Британская актриса театра и кино, продюсер и режиссер Хелен Миррен крайне редко надевает черные и бежевые тотал-луки. В основном носит яркие вещи: алые балетки, желтые свитера, ярко-синие или зеленые пальто, розовые платья с пайетками или блузы с большими бантами. Эти вещи делают знаменитость значительно моложе реального возраста, что достойно похвалы.

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