"Любимый подарил кольцо": Наталья Валевская намекнула на помолвку и сделала неожиданное заявление о бывшем муже

Певица Наталья Валевская, которая в прошлом году рассказала о новых отношениях после развода с продюсером Владимиром Пригладом в начале полномасштабного вторжения, сделала неожиданное признание о своей личной жизни.

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Артистка рассказала, что на 45-летие получила от любимого мужчины особенный подарок – кольцо. Об этом исполнительница сообщила в интервью OBOZ.UA. Артистка призналась, что ее нынешний возлюбленный Андрей не имеет отношения к миру шоу-бизнеса. Более того, когда они познакомились на бизнес-форуме, мужчина даже не узнал певицу.

В беседе с OBOZ.UA Валевская призналась, что недавно отпраздновала юбилей в кругу самых близких людей в Одесской области. Среди подарков было и украшение от любимого. "Да, подарил кольцо", – ответила певица на вопрос журналиста. Когда же у Валевской поинтересовались, можно ли считать такой подарок предложением руки и сердца, артистка не стала ни подтверждать, ни опровергать предположение: "Возможно. Мне кажется, когда люди уже не один год вместе, то это даже не намек и не громкое заявление. Это просто естественное развитие отношений".

"Для меня сегодня счастье гораздо важнее любых формальностей, – продолжила певица. – Это для меня ценнее, чем штамп в паспорте, поход в ЗАГС или грандиозное торжество. Конечно, семья важна. Особенно сейчас, когда мы живем в такое непростое время. Очень хочется, чтобы люди находили друг друга, создавали семьи. Но для меня гораздо важнее, чтобы эти отношения были настоящими, а не просто официально зарегистрированными. Гармония – вот что имеет значение. Когда ты просыпаешься утром и думаешь не о том, кто кому что должен, а о том, что сделать, чтобы любимый человек улыбнулся. И чтобы вы, несмотря на все дела, работу, усталость, находили время друг для друга. Поэтому если вы спросите, принципиально ли для меня выйти замуж, то отвечу: нет".

По словам певицы, с любимым Андреем они познакомились на одном из бизнес-форумов, причем мужчина даже не догадывался, что перед ним известная артистка: "Мы с ним из совершенно разных миров. Познакомились на одном из бизнес-форумов. Я тогда представляла свой проект, потому что, кроме музыки, занимаюсь еще несколькими направлениями деятельности. И знаете, что было самое интересное? Он вообще не знал, кто я такая. Знакомился не с певицей Натальей Валевской, а просто со мной как с женщиной".

Напомним, что в июне 2022 года Наталья Валевская сообщила, что рассталась с Владимиром Пригладем после 20 лет совместной жизни и 18 лет официального брака. В интервью OBOZ.UA певица призналась, что именно она была инициатором разрыва. По ее словам, она узнала об определенных обстоятельствах, о которых не хочет говорить публично, после чего поняла, что должна поставить точку в отношениях. "Сегодня Владимир – военнослужащий, имеет государственные награды, звания. И я отношусь к этому с уважением. Мы остались в нормальных отношениях. Скажем так, приятельствуем. И мне кажется, это хороший формат для людей, которые прошли совместный путь, но поняли, что дальше каждому нужно идти своей дорогой", – добавила Наталья.

Ранее певица признавалась в интервью, что после развода пережила серьезный стресс: начались проблемы с гормональной системой, обострились хронические заболевания, в частности атопический дерматит. Для восстановления эмоционального состояния ей пришлось работать с психологом и буквально заново учиться жить после 20 лет отношений. В прошлом году певица сделала очень резонансное заявление: в начале отношений, в 2003 году, забеременев, она хотела родить ребенка, но, по ее словам, Владимир Пригладь настоял на аборте из-за финансовых трудностей. Впоследствии пара долго боролась за возможность иметь детей. Валевская неоднократно проходила лечение и даже перенесла операцию, надеясь стать мамой. Однако общих детей в браке так и не появилось.

Полное интервью с Натальей Валевской читайте на OBOZ.UA здесь.

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