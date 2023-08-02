Лысый Киркоров стал посмешищем в сети из-за полупрозрачного костюма, напоминающего фартук. Видео

Известный кремлевский шут Филипп Киркоров всегда был любителем эпатажа и странных костюмов, но в последнее время он пристрастился к особо нелепым и эксцентричным нарядам. Так, певец, который поддерживает террористическую войну в Украине и кровавый путинский режим, на одном из своих недавних концертов показался в мерцающем "фартуке" с полупрозрачным гольфом.

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Соответствующее видео распространили в российских Telegram-каналах. С артиста смеются даже пропагандисты и их читатели, оставляя под кадрами язвительные и насмешливые комментарии.

Удивила интернет-пользователей и новая прическа Киркорова. Путинист максимально коротко подстриг волосы и окрасил их в холодный белый оттенок, так что выглядел он буквально лысым.

На кадрах можно увидеть, что певец, который, по мнению многих фанов, последний год заметно сходит с ума, делая десятки пластических операций, выбрал для выступления костюм, состоящий из черной полупрозрачной сетки с куском красной блестящей ткани впереди. Из такого же материала были сделаны брюки артиста, из-под которых почему-то выглядывала резинка трусов. "Фартук", к слову, не прикрывал даже соски 56-летнего шута, а поверх он еще и надел крупную серебряную цепь.

Комментаторы также обратили внимание на "пресс" певца, а точнее его отсутствие. Как известно, не так давно Киркоров нарастил мышцы на животе при помощи пластической хирургии, но, по всей видимости, эффект накаченного торса оказался кратковременным.

"Совсем сдурел", "Ежик бритый", "Прикрыл пузо какой-то тряпкой, с которой ярлык даже не срезали. Что за ужас. Или сдать планируют?", "А где кубики делись? Сдулись?", "Какой же он мерзкий", "Стриптиз от сумасшедшего деда заказывали?" – пишут комментаторы.

Напомним, российский актер Алексей Панин на днях заявил, что у него была интимная связь с Киркоровым. Он подчеркнул, что не поддерживает принудительные каминг-ауты, но на путиниста это правило якобы не распространяется.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Филипп Киркоров попал в громкий скандал из-за "пикантного" видео с мужчиной. Певец решил продемонстрировать свои танцевальные таланты и закинул ногу на одного из артистов шоубалета мужского пола. Россияне заметили в движениях пропаганду гомосексуализма.

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