Лучший друг Зеленского раскрыл, где во время войны живут родители президента, и описал его родную квартиру

Юморист и телеведущий Евгений Кошевой поделился воспоминаниями о семье президента Украины Владимира Зеленского и рассказал, как живут его родители во время войны. Как оказалось, они остаются в Украине, а визиты в их дом для друзей семьи остаются такой же традицией, как и двадцать лет назад.

Кошевой познакомился с семьей Зеленских еще в начале 2000-х. Участники "Квартала 95" после концертов часто заходили к ним в гости – в небольшую, но очень душевную квартиру в Кривом Роге. Об этом он рассказывал в сюжете "Завтрака с 1+1".

"Кухня маленькая, обычная квартира, в которой живет профессор с женой и с сыном", – вспоминает Кошевой.

По его словам, дома у Зеленских всегда царила особая атмосфера. Отец поражал знаниями и эрудицией, а мама, Рима Владимировна, заботилась, чтобы никто не ушел голодным.

"Она всегда звонила мне, если не могла дозвониться до Вовы. Говорила: "Женя, а где он?" Я смс-ки писал: тебя мама разыскивает. Он отвечал: хорошо, я наберу", – вспоминает друг президента.

Рима Владимировна в этом году отмечает 75-летие. По специальности она инженер, в молодости вместе с мужем и маленьким сыном выезжала на работу в Монголию, где участвовала в технологических процессах строительства горно-обогатительного комбината. Тяжелый климат подорвал ее здоровье, поэтому после возвращения в Кривой Рог она сосредоточилась на семье. Отец Зеленского, Александр Семенович, остался в науке: доктор технических наук, профессор, автор более сотни публикаций.

По словам Кошевого, даже во время полномасштабной войны традиция заходить к Зеленским на ужин сохранилась.

Юморист признался: последний раз общался с родителями президента уже во время полномасштабной войны. Когда он выступал с коллегами в Кривом Роге, артисты студии традиционно наведались к Зеленским в гости.

Сам Владимир Зеленский неоднократно вспоминал, что его семья не имела большого состояния, а потому он с детства работал. В то же время родительские советы всегда ценил, хотя решения принимал самостоятельно – и тогда, когда пошел в политику, и теперь, когда руководит государством во времена войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что по словам Евгения Кошевого, хотя сейчас встречи с Владимиром Зеленским происходят значительно реже, чем раньше, дружба остается крепкой и искренней. Их общение почти не изменилось. Изменилась только частота встреч.

"Мы видимся, но просто не анонсируем это. Периодически встречаемся. Конечно, в таком же вайбе, но они очень коротенькие. Но все, как и раньше, все душевно", – раскрыл актер-юморист.

