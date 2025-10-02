УкраїнськаУКР
Лобода нравится, а Сердючку не поддерживает: Анатолич объяснил разницу между двумя звездами, которые поют на русском языке

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
375
Украинский ведущий и шоумен Анатолий Анатолич расставил точки над "і" в вопросе русскоязычного контента и объяснил свою позицию относительно творчества кумы Светланы Лободы и артиста Андрея Данилко (Верки Сердючки).

Анатолич в программе "55 за 5" отметил свое категорическое несогласие с русским языком в публичном пространстве, поскольку считает его "маркером" для России и элементом идеологии "русского мира", о чем "постоянно говорит Путин".

"Сейчас я категорически против русскоязычного контента, потому что русский язык для россиян – это маркер, и об этом постоянно говорит Путин, о том, что они идут спасать русскоязычное население. О том, что, где русский язык, там "русский мир", – пояснил Анатолич.

Защита Лободы: работа за границей

Отвечая на вопрос журналистки Алины Шаманской о том, почему он лайкает посты русскоязычной Лободы, Анатолич первым делом оправдался за свои подписки, а потом провел четкую грань между двумя звездами – ею и Сердючкой.

Главным аргументом в защиту Лободы стало то, что певица не работает на украинском рынке с русскоязычным материалом и не монетизирует здесь свою популярность.

"Она это делает не на украинском рынке. Она не дает здесь концерты, она не монетизирует здесь свою популярность. Она работает на рынки, где понимают русский. К сожалению, это Казахстан, Узбекистан, страны Балтии – там ее понимают, там ее любят. Она там работает, живет – это (петь на русском. – Ред.) ее выбор. Она точно меньше зарабатывала бы в Украине", – заявил Анатолич.

Он подчеркнул, что не поддерживал бы такие выступления, если бы они проходили в Украине, например "в Киеве, или в Одессе, или во Львове". Шоумен считает, что Лобода не выступила бы здесь с русской музыкой.

Несмотря на языковой вопрос, Анатолич подтвердил: гордится тем, что является кумом Лободы.

Осуждение Сердючки: выступления в Украине

В противовес этому Анатолич высказался против русскоязычных выступлений тех артистов, кто выступает в Украине, несмотря на то что это может быть легально, как в случае с Веркой Сердючкой.

"Это украинский артист, музыка написана в Украине, пусть даже на русском, но я против этого", – сказал он.

По его мнению, те, кто желает петь в Украине, должны брать пример с артистов, которые "прекрасно переводят песни и круто их поют", например Дмитрий Монатик.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анатолий Анатолич жестко прошелся по Потапу на премии YUNA и рассмешил зал. Во время одной из пауз он упомянул, что рэпер был рекордсменом по количеству проведенных церемоний YUNA, но что-то пошло не так.

