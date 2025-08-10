Лина Костенко запретила концерты во Львове из-за нарушения авторского права: агентство ответило на категорическое заявление

Украинская поэтесса Лина Костенко запретила проведение двух запланированных на август концертов "Очима ти сказав мені: Люблю" во Львовском национальном академическом драматическом театре имени Марии Заньковецкой. Причиной стало, по ее словам, грубое неуважение к авторскому праву и нарушение ранее достигнутых договоренностей.

Событие должно было состояться 11 августа в двух показах – в 16:30 и 19:30, и уже активно рекламировалась. Как пишет Читомо, билеты на мероприятие, посвященное поэзии Лины Костенко, были в свободной продаже, и значительная их часть была выкуплена зрителями. Организатором выступало концертное агентство Atmosphere. После заявления поэтессы агентство решило не отменять вечера полностью, но изменило название и содержание программы. Новый анонс – "Кохайтеся чорнобриві" – предусматривает исполнение произведений других авторов.

Позиция Лины Костенко

В обращении, опубликованном 8 августа, Костенко объяснила, что львовские концерты были анонсированы и распроданы без ее ведома, а также без письменного разрешения на публичное исполнение ее поэзии.

Поэтесса напомнила, что аналогичное мероприятие состоялось 30 июня 2025 года в Киеве в Октябрьском дворце. Тогда, несмотря на то, что согласование произошло уже в процессе подготовки, организаторы выполнили два ключевых условия:

Согласовали программу и концепцию мероприятия с автором. Перечислили заранее определенную сумму из прибыли от продажи билетов на нужды Вооруженных сил Украины (470 тысяч гривен).

По словам Костенко, ни одно из этих условий не было выполнено при подготовке львовских концертов. Это и стало причиной запрета. Она также использовала эту возможность, чтобы обратить внимание на другие случаи, когда ее произведения использовали без согласия, в частности в спектакле "Ко:ліна" театрального сообщества DSP, который она также официально запретила.

"В моей жизни есть многочисленные формы театрального, музыкального и другого художественного сотрудничества – в Украине и за ее пределами, – которые приносят инициаторам, участникам и мне самой новый опыт и творческую радость пересоздания литературного текста. Кроме обязанности соблюдения строгих юридических норм авторского права, в художественном мире мы все должны находиться в пространстве, которое я называю "зоной этической безопасности", – отметила поэтесса, подчеркнув, что всегда открыта к творческому сотрудничеству при условии соблюдения авторских прав и уважения к этическим нормам.

Позиция организаторов

Концертное агентство Atmosphere в комментарии медиа "ГОРДОН" выразило удивление и заявило, что не впервые работает с произведениями Лины Костенко. По их словам, каждый раз они сообщали о подобных мероприятиях через дочь поэтессы, Оксану Пахлевскую, и получали устное согласие. До этого никаких замечаний или претензий от Костенко или ее представителей не поступало.

Организаторы рассказали, что на этот раз также устно сообщили о предстоящем концерте и сначала получили одобрение. Когда же пришло официальное письмо с требованием отменить событие из-за "нарушения авторского права", они предложили обсудить финансовые условия и готовность выполнить все обязательства, но, по их словам, от этого предложения отказались.

В результате Atmosphere решила изменить программу концерта, убрав все произведения Лины Костенко, чтобы избежать конфликта. "Нам очень жаль, что исключительно из-за недоразумения и нежелания другой стороны согласовать все условия, к выполнению которых мы были готовы, возникла эта ситуация. Жаль, что из-за ее широкого озвучивания в медийном пространстве со смещенными акцентами и недостоверной информацией мы несем морально-репутационные убытки и унижение чести и достоинства. Приносим извинения перед Линой Костенко исключительно за то, что из-за нежелания представителей поэтессы согласовать все условия реализации проекта у нее возникли ложные представления о нашей добродетели и порядочности", – говорится в ответе агентства.

