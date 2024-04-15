Лиля Подкопаева раскрыла секрет своей безупречной фигуры: 20 лет вес стабильный

Абсолютная олимпийская чемпионка, легенда и гордость Украины Лилия Подкопаева раскрыла секрет своей фантастической фигуры, которая почти не меняется уже десятки лет. Спортсменка призналась, что усердно следит за питанием и все время носит с собой весы.

Поесть звезда спорта любит, но контролирует свой рацион, что позволяет ей поддерживать форму. Об этом Лилия Подкопаева рассказала в интервью OBOZ.UA.

Олимпийская чемпионка отметила, что ей всегда хочется выглядеть еще лучше. Два-три раза в неделю она работает над фигурой в спортивном зале.

"У меня еще есть такой пунктик, где-то с 1993 года, может, чуть позже, я ношу с собой весы. Муж смеется. Смех смехом, но будто ничего не съел, а становишься на весы – и цифры говорят другое. Поэтому я становлюсь на весы утром и вечером, контролирую. Я уже знаю, в принципе, свой рацион, но все равно иногда хочется расслабиться, какую-то там булочку лишнюю съесть... Я люблю поесть", – с улыбкой призналась наша собеседница.

Ей нравится жареный картофель с соленым огурцом, курицей, котлетами, а еще борщ с черным хлебом с салом и зеленым луком. Однако и от диетической пищи звезда в восторге. К примеру, любит салаты с кусочком рыбы, оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

"Сейчас мне 45 лет, я понимаю, что наше тело постоянно меняется, но мой вес стабилен уже 20 лет. Если я переела что-то вчера, то сегодня могу и не есть ничего. То есть все контролирую – шаг вправо, шаг влево. Но вижу по своих вещах – в талии или в плечах несколько меняется, значит нужно не сдаваться и тренироваться. А еще собака поддерживает форму мою, а я ее", – сказала Лилия Подкопаева.

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