Леся Никитюк переполошилась из-за опухоли на руке и объяснила, почему не может пойти к врачу: подписчики помогли ей с диагнозом

Телеведущая Леся Никитюк обеспокоила сеть после того, как показала странное образование на запястье. В своем Instagram она обратилась к подписчикам с просьбой подсказать, что это может быть, ведь из-за плотного рабочего графика и ухода за ребенком не имеет возможности пойти к врачу в ближайшее время.

В коротком видео, которое Никитюк опубликовала в Stories, видно, как под кожей во время движений рукой смещается объемная шишка.

"Я извиняюсь, есть у меня травматологи в подписчиках? Что это за штука у меня в руке? Съемки, малыш, к врачу нет времени идти. Оно не беспокоит", – написала она.

Подписчики быстро отреагировали и предположили, что речь идет о гигроме – доброкачественное образование, которое обычно появляется возле суставов или сухожилий, чаще всего на запястьях.

Медики объясняют, что гигрома преимущественно не представляет опасности, но иногда может служить причиной дискомфорта или боли. В таких случаях ее удаляют хирургически или с помощью малоинвазивных методов.

Никитюк поблагодарила за советы и иронично добавила, что появление шишки может быть связано с шуточными причинами.

"Не знаю, из-за чего. Возможно, из-за песни с Гигой", – написала она. Телеведущая вспомнила Степана Гигу неслучайно: три года назад они вместе исполнили дуэтную версию хита "Цей сон".

