Легендарный Юрий Рыбчинский назвал украинского артиста-патриота, которого считает примером: собирает огромные деньги на ВСУ и не кричит об этом

Легендарный поэт и один из основателей современной эстрадной песни Юрий Рыбчинский рассекретил, кого из артистов отечественной сцены может назвать настоящим примером для подражания. По его словам, исполнитель Михаил Хома, более известный под псевдонимом Дзидзьо, продемонстрировал, что является настоящим патриотом родной страны, ведь использует свое творчество для помощи защитникам.

Поэт отметил, что певец собирает для бойцов ВСУ впечатляющие суммы, однако не хвастается этим в публичном пространстве. Об этом певец рассказал в интервью Наталье Влащенко.

"Миша Хома, который так же, как я и ты любит деньги, собрал более 160 миллионов на ВСУ. Он ездил по всей Европе, Америке и давал концерты. Вот пример. И главное, что он об этом не вопил и не делал себе на этом рекламу", – высказался поэт.

Стоит заметить, что с первых дней полномасштабной войны Дидзьо активно демонстрирует свою позицию. Артист публично призвал соотечественников навсегда разорвать все связи с россиянами и подчеркивал, что они никогда не будут нам "братьями". В частности, знаменитость вспоминал, какую правду о гражданах страны-агрессора ему с самого детства рассказывали родственники.

"Мне всегда бабушка моя, прабабушка, дедушка, они мне все это рассказывали о москалях. Меня так воспитали, что они нечестные, подлые, они предатели, они коварные. И я с этим жил. Потом когда я уже в Киев переехал, я вспоминал эти разговоры и думал, что они может это как-то кардинально говорили, сам себя оправдывал или их (россиян – Ред.) перед собой. А оказывается, оно так и есть", – говорил певец.

В 2023 году Дзидзьо вместе с товарищем Александром Пономаревым устраивал благотворительный ужин, основная цель которого – собрать средства на дроны и пикапы для защитников в Бахмутском направлении. Также знаменитость с другими коллегами по сцене выпускал патриотические песни. Так, например, в 2024-м Дзидзьо с Пономаревым и Тарасом Тополей презентовали композицию "Темна нічка". Трек они посвятили защитникам.

