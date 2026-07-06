Легендарный британский певец от имени всего мира обратился к украинцам после атак на Киев

Легендарный британский певец Род Стюарт отреагировал на последние российские атаки на Киев и обратился к украинцам со словами поддержки. Артист заявил, что люди во всем мире продолжают поддерживать Украину, а также в очередной раз посвятил украинскому народу свой хит The Rhythm of My Heart.

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Соответствующее обращение музыкант опубликовал в своем Instagram после концерта в Стокгольме (Швеция), где исполнил песню в знак солидарности с Украиной.

Род Стюарт подчеркнул, что уже несколько лет посвящает эту композицию украинцам, а после очередных массированных ударов по столице решил еще раз публично выразить свою поддержку.

"Мое сердце с народом Украины. Последние несколько лет мы посвящаем эту часть программы The Rhythm of My Heart силе, мужеству и стойкости украинского народа. Каждый вечер зрители объединяются, чтобы выразить свою поддержку. Учитывая недавние ужасные атаки на Киев, я надеюсь, что эта небольшая дань уважения напомнит вам, что люди со всего мира по-прежнему на вашей стороне", – написал певец.

Артист добавил видео со сцены. Перед исполнением композиции он отдельно обратился к украинской армии, украинцам и президенту Владимиру Зеленскому.

"Столько песен, столько песен. Вот одну я посвящаю украинской армии, украинскому народу, Зеленскому. Они побеждают в этой войне, именно сейчас побеждают, хотя она длится уже почти так же долго, как Вторая мировая война. Вы это осознаете? Почти пять лет. И они держатся, не имея ничьей помощи", – сказал Род Стюарт.

Род Стюарт с самого начала полномасштабной войны неоднократно высказывался в поддержку Украины. Ранее певец заявлял, что помощь украинцам должна продолжаться до окончания войны, а во время своих концертов регулярно посвящает исполнение песни The Rhythm of My Heart украинскому народу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Род Стюарт приютил украинскую семью беженцев с пятью детьми в 2022 году. В частности, он взял на себя финансовые расходы семьи.

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