Легендарный британский певец от имени всего мира обратился к украинцам после атак на Киев
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Легендарный британский певец Род Стюарт отреагировал на последние российские атаки на Киев и обратился к украинцам со словами поддержки. Артист заявил, что люди во всем мире продолжают поддерживать Украину, а также в очередной раз посвятил украинскому народу свой хит The Rhythm of My Heart.
Соответствующее обращение музыкант опубликовал в своем Instagram после концерта в Стокгольме (Швеция), где исполнил песню в знак солидарности с Украиной.
Род Стюарт подчеркнул, что уже несколько лет посвящает эту композицию украинцам, а после очередных массированных ударов по столице решил еще раз публично выразить свою поддержку.
"Мое сердце с народом Украины. Последние несколько лет мы посвящаем эту часть программы The Rhythm of My Heart силе, мужеству и стойкости украинского народа. Каждый вечер зрители объединяются, чтобы выразить свою поддержку. Учитывая недавние ужасные атаки на Киев, я надеюсь, что эта небольшая дань уважения напомнит вам, что люди со всего мира по-прежнему на вашей стороне", – написал певец.
Артист добавил видео со сцены. Перед исполнением композиции он отдельно обратился к украинской армии, украинцам и президенту Владимиру Зеленскому.
"Столько песен, столько песен. Вот одну я посвящаю украинской армии, украинскому народу, Зеленскому. Они побеждают в этой войне, именно сейчас побеждают, хотя она длится уже почти так же долго, как Вторая мировая война. Вы это осознаете? Почти пять лет. И они держатся, не имея ничьей помощи", – сказал Род Стюарт.
Род Стюарт с самого начала полномасштабной войны неоднократно высказывался в поддержку Украины. Ранее певец заявлял, что помощь украинцам должна продолжаться до окончания войны, а во время своих концертов регулярно посвящает исполнение песни The Rhythm of My Heart украинскому народу.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Род Стюарт приютил украинскую семью беженцев с пятью детьми в 2022 году. В частности, он взял на себя финансовые расходы семьи.
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