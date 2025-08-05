Лечат ректальными свечами: Киркорову, который недавно вылечил ожоги, поставили новый диагноз

Путинист Филипп Киркоров продолжает бороться с проблемами со здоровьем. После длительной реабилитации из-за ожогов, которые певец получил на концерте в Санкт-Петербурге, ему поставили новый диагноз – геморрой. Именно поэтому артист-пропагандист отправился в Грецию в "загнивающую Европу", чтобы пройти курс лечения в элитном комплексе Elounda Peninsula Luxury Resort на острове Крит.

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Как пишут росмедиа, для певца подготовили именной номер и оздоровительную программу, в том числе процедуры с использованием местных ректальных свечей на основе оливкового масла, ванночки и массажи.

Один из медицинских работников, обслуживающих отель, прокомментировал: "У нас здесь знают, как облегчить жизнь людям с таким диагнозом".

Еще в июле хирург-россиянин отмечал, что Киркорову не рекомендуется хирургическое вмешательство из-за общего состояния здоровья и сопутствующих диагнозов, в частности сахарного диабета. По его словам, консервативные методы – такие как свечи и ванны – также могут оказаться малоэффективными, но в нынешних условиях являются единственным вариантом.

Напомним, 25 апреля во время концерта в Санкт-Петербурге у Киркорова загорелся пиджак из-за неисправности пиротехнического оборудования. Сразу после инцидента певцу пришлось отменить гастроли на юге России. Врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Заживление проходило сложно из-за наличия сахарного диабета. Его пиар-директор Екатерина Успенская тогда сообщила, что Киркоров временно прекращает всю деятельность и берет отпуск "по состоянию здоровья". Артист исчез из публичного пространства на несколько недель, а его состояние описывали как "критическое".

Как писал OBOZ.UA, после госпитализации он появился на публике всего несколько раз, в том числе 7 июня на премии МУЗ-ТВ и с концертом в Ташкенте. В соцсетях россияне обратили внимание на его слабость и неуверенность в движениях. Сам Киркоров признавал, что рука после ожога еще болит, но в целом чувствует себя лучше. Тогда он впервые прокомментировал свое здоровье, заявив, что раны украшают мужчину, но россияне ему не поверили.

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