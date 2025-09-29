Ольга Сумская резко ответила на вопрос о возрасте и призналась, что хочет изменить в своем теле до 60 лет. Видео

Украинская актриса Ольга Сумская, которой в августе исполнилось 59 лет, откровенно высказалась о возрасте и собственных планах на будущее. Ее реакция прозвучала во время разговора о жизненном опыте и женской красоте.

Видео дня

Интервью состоялось с журналисткой Натальей Тур. Именно в нем прозвучал вопрос о том, влияет ли цифра в паспорте на жизнь актрисы.

В ответ Сумская резко заметила: "А вот это уже немножко эйджизмом попахивает, знаете... Такие вопросы. Я понимаю, что вы эпатируете всегда, я заметила. Других вопросов не может и быть, собственно!" Это она сказала с улыбкой, однако довольно прямо.

Справка: Эйджизм – это предвзятое или дискриминационное отношение к человеку из-за его возраста. Такая практика может проявляться как в формальных, так и в неформальных сферах жизни – от работы до бытового общения. Суть явления заключается в том, что уважение или сотрудничество готовы проявлять только к тем людям, которые соответствуют определенным возрастным стандартам.

Тур уточнила, что хотела сделать комплимент, подчеркнув внешность актрисы. И Сумская ответила, что для нее подобные формулировки – это мировая практика.

"Я благодарю. В принципе, это формат мировой, потому что везде написано: "Актриса...", и тут же тебе и возраст, которым мы должны гордиться!" – добавила Ольга Сумская.

В частности, звезда отметила, что не чувствует себя старше, поскольку сцена дарит ей особую энергию и поддерживает внутреннюю молодость: "Тем более когда ты работаешь на сцене, а сцена – она молодит, она дарит колоссальную энергию".

В то же время Сумская призналась, что к своим 60 годам хочет изменить кое-что в собственном теле и даже имеет планы на смелую фотосессию.

"Если я все же приду в ту форму, в которой я была когда-то... Хотя мне эта форма тоже по вкусу, я в ней комфортно себя чувствую, но хочется вернуть минус 15, которые где-то взялись. Так вот, тогда корсеты будут, если я буду в той форме. Я хочу сделать довольно пикантную фотосессию. Она была у меня на 50-летие. Может на 60 соблазнюсь", – рассказала актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская похвасталась фото с двумя самыми известными "холостяками" Украины. Такое трио вызвало довольно бурную реакцию у подписчиков актрисы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!