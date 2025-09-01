Единственный поклон королевы: как Елизавета II почтила принцессу Диану в день ее похорон серьезным нарушением протокола

Королевская семья Великобритании известна своей преданностью традициям и протоколу. С детства членов семьи обучают правилам этикета, среди которых – главное: подданные должны делать реверанс или кланяться монарху, но монарх никогда не кланяется никому. Елизавета II придерживалась этого принципа на протяжении всего своего 70-летнего правления – за исключением одного случая.

Как пишет Daily Mail, 6 сентября 1997 года, в день похорон принцессы Дианы, королева вместе с семьей стояла возле Букингемского дворца, когда кортеж с гробом прошел мимо. И тогда Елизавета II склонила голову – впервые и в последний раз за свое правление.

Для миллионов зрителей по всему миру этот жест стал мощным символом. Женщина, перед которой кланялись десятилетиями, сама поклонилась той, кого народ назвал "принцессой сердец". Это было не быстрое или формальное наклонение, а решительный и глубокий поклон – знак признания и уважения.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила, что этот момент был неожиданным по нескольким причинам. Во-первых, монарх никогда не демонстрирует покорности. Во-вторых, выражение лица королевы не было официально-сдержанным, а передавало настоящую грусть и сочувствие.

По ее словам, этот момент выглядел как своеобразная "ничья" между двумя самыми влиятельными женщинами в британской монархии.

Реакция общества

Похороны принцессы Дианы смотрели более 32 миллионов британцев – рекорд, который до сих пор не превзойден в прямом эфире. Для многих людей тот момент, когда королева склонила голову, стал переломным. Это означало, что даже самая сдержанная и отдаленная от эмоций монархиня способна на глубокий человеческий жест.

В то же время в обществе помнили, что неделей ранее реакция Елизаветы на смерть Дианы была слишком холодной. Ее отказ сразу вернуться в Лондон и публично выразить соболезнования вызвал волну возмущения. Эксперты до сих пор считают это одной из самых больших ошибок в ее правлении. Именно тогдашний премьер Тони Блэр убедил королеву уступить и организовать для Дианы полноценные королевские похороны.

Сегодня этот поклон воспринимается как не просто дань уважения покойной принцессе. Он символизировал признание любви народа к Диане и ее наследию, которое через ее сыновей – Уильяма и Гарри – продолжает жить в современной монархии.

На протяжении всего своего долгого правления Елизавета II лишь раз поклонилась человеку. Каждый год она делала жест уважения Неизвестному солдату у Кенотафа в День памяти, но это не считалось нарушением протокола. В случае с Дианой это был именно человеческий, а не ритуальный поступок.

Для принцев этот день навсегда остался болезненным. Уильям, которому тогда было 15 лет, позже говорил, что потеря матери – это рана, которая никогда не исчезает, а лишь учит жить дальше. И тот момент, когда их бабушка склонила голову перед гробом их матери, стал для них знаком, что даже монархия признает величие Дианы.

