KHAYAT выступит на Atlas Festival 2026

18 июля на сцене Atlas Festival 2026 выступит KHAYAT – один из самых ярких представителей новой украинской сцены, который сочетает в своей музыке этнические мотивы, электронику и мощную эмоциональную подачу.

В рамках фестиваля артист представит специальную концертную программу, в которую войдут треки с будущей пластинки и мини-альбома "Триптих", а также хорошо знакомые хиты – "Темно", "HONOR", "BALAMUT" и другие композиции, которые уже стали визитной карточкой KHAYAT.

Выступление станет продолжением нового творческого этапа артиста – с масштабным звучанием, обновленной сценической эстетикой и еще более глубоким сочетанием украинского фольклора с современной электронной музыкой.

KHAYAT давно зарекомендовал себя как артист, который создает на сцене не просто концерт, а отдельное эмоциональное пространство – с сильным вокалом, живой энергетикой и атмосферой, которая погружает слушателя в собственный музыкальный мир.

Atlas Festival 2026 состоится 17–19 июля в Киеве на территории Blockbuster Mall.